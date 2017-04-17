Дитину і дружину черкаського депутата затисло дверми автобуса

Сьогодні дитину і дружину депутата Черкаської міськради, "свободівця" Ярослава Нищика затисло дверми автобуса. Ситуацію врятували чоловіки-пасажири, які розблокували двері. Однак депутат обурений і повідомляє, що рідні досі не можуть оговтатися від пережитого.реклама
"Сьогодні водій 26 автобуса на зупинці "Технікум" не дочекався виходу пасажирів, закрив двері та почав рух. При цьому на вулиці, з зажатою дверима ногою, опинилася трирічна дитина. Від більшої біди врятувало врятувало те, що її і далі за руку тримала мама, якій дверима вдарило по голові. Зупинився автобус лише через кілька метрів, через крик пасажирів. В середу заслуховуватимемо звіт про транспортну реформу. Ох і заслухаю, особливо з огляду на те, що це мої дитина та дружина", - зазначив депутат у "Фейсб
уці".
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ері, то коле
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