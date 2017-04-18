Черкаські енергетики знову вийшли на протест (ФОТО)

Після Великодня працівники «Черкасиобенерго» знову вийшли на протест під стіни підприємства. Як і в попередні рази, вони вимагають виплатити заробітну плату, інформує «vikka.ua».



Нагадаємо, у березні та квітні енергетики вже виходили на страйк. За їхніми словами, колишня керівниця загнала підприємство у мільйонні борги, унаслідок чого і виникла тримісячна заборгованість із виплати зарплати.

Проблеми «Черкасиобленерго» також пов’язують із зупинкою ПАТ «Азот» – провідного покупця електроенергії на Черкащині.

Прокуратура порушила кримінальне провадження щодо невиплати зарплати працівникам «Черкасиобленерго».

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