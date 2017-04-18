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Черкаські енергетики знову вийшли на протест (ФОТО)

18 квітня 2017, 10:00 Новини Черкас та Черкаської області

Після Великодня працівники «Черкасиобенерго» знову вийшли на протест під стіни підприємства. Як і в попередні рази, вони вимагають виплатити заробітну плату, інформує «vikka.ua».

Фото: Facebook / Іван Подолян

Нагадаємо, у березні та квітні енергетики вже виходили на страйк. За їхніми словами, колишня керівниця загнала підприємство у мільйонні борги, унаслідок чого і виникла тримісячна заборгованість із виплати зарплати.

Проблеми «Черкасиобленерго» також пов’язують із зупинкою ПАТ «Азот» – провідного покупця електроенергії на Черкащині.

Прокуратура порушила кримінальне провадження щодо невиплати зарплати працівникам «Черкасиобленерго».


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Коментарі  

 
-1 #2 Регіональна Тальнівщина 18.04.2017 10:35
Порушила про всяк випадок і до кращих часів. Ждіть тепер до другого пришестя Молодого Януковича на радість молодим уманським євреям 8)
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+1 #1 федор принципиальный 18.04.2017 10:20
Что-то думают наши керивныки по этому поводу или считают бабло под матрасами-нет времени помочь черкащанам,кото рые усадили их в эти кресла ?
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