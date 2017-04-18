Поліція затримала невідомих, які зі зброєю перебували у будівлі «Черкасиобленерго»

Сьогодні зранку працівники Черкаського РЕМ знову прийшли під стіни "Черкасиобленерго" із вимогою віддати їм зарплату за три місяці. Втім, пробитися всередину їм не вдалося, оскільки, за їхніми словами, усередині будівлі закрилися невідомі озброєні люди, пише «Про все».



Про це вони повідомили поліцію і на місце події прибули працівники спецпідрозділів.

- Було встановлено, що дійсно, на другому поверсі приміщення знаходяться близько 30 чоловік, майже всі зі зброєю, - повідомив начальник ГУ НП в Черкаській області Валерій Лютий, який також прибув на місце події.

Усіх осіб було поміщено у спецавтобус, наразі вони доставлені до відділку поліції.

- Будемо перевіряти, на яких підставах у них знаходиться зброя, і на яких підставах вони взагалі знаходилися на території обленерго зі зброєю, - зазначив Валерій Лютий.

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