Стали відомі подробиці будівництва нового центру адмінпослуг у центрі Черкас

Для жителів Черкаської області планують звести новий центр, де можна буде отримати різного роду адміністративні послуги. Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.



Нагадаємо, раніше Лев Ревазович уже розміщував у соціальній мережі інформацію про новий черкаський ЦНАП. Але згодом її було знято. Відтак інформація з’явилася в оновленому вигляді.

«Друзі! Це архітектурна концепція нового центру адмінпослуг в Черкасах, розроблена командою Dekart Studio, – пише заступник міністра. – Маю велику надію, що цей проект буде реалізований в Черкасах, і його жителі зможуть отримувати широкий спектр адміністративних послуг в сучасній, прозорій будівлі без кабінетів і перегородок швидко, доступно і без корупції. Наша мета – щоб українці могли отримати всі держпослуги в одній будівлі швидко, просто, комфортно і не більше ніж за 30 хвилин».

Як повідомив у коментарі виданню «Zmi.ck.ua» заступник голови Черкаської ОДА Ярослав Березань, будівлю дійсно хочуть побудувати поблизу філармонії. Адже така установа має бути в центрі міста.

У центрі обслуговування громадян надаватимуть різні послуги: державна реєстрація фізичних і юридичних громадян, видача паспортів, зараз вивчають питання щодо можливості реєстрації автомобілів, укладання шлюбів. Зразком служить аналогічний центр у Києві, де, серед іншого, працюють нотаріуси. У столичному закладі можна отримати понад 200 послуг.

– Інших земельних ділянок не знайшли. Місто також інших варіантів не запропонувало. Наразі вивчається можливість розміщення будівлі на цьому місці. Окрім того, обласна рада має право розпоряджатися тією ділянкою. Якщо місто щось запропонує, будемо з радістю розглядати, – зазначив Ярослав Березань.

За його словами, якщо результати вивчення ділянки будуть позитивними, то далі буде розроблятися проект, і лише після – фінансування і будівництво. Зараз також працюють на розробкою порталу, де черкащани можуть онлайн замовити адміністративні послуги.

За планом, будівля не матиме велику площу, але відвідувачів обслуговуватимуть за 30 хвилин. Аби уникнути черг, запис хочуть зробити електронним.

В інших містах подібний центр також розміщають у середмісті. Так, у Полтаві центр знаходиться у парковій зоні, в Одесі – біля ОДА.

Фінансувати проект планують за кошти з держбюджету. Попередньо, будівництво можуть розпочати наприкінці цього року.

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