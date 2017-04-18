Суд обрав міру запобіжного заходу для двох патрульних

Придніпровський суд Черкас відпустив під особисте зобов’язання двох із чотирьох патрульних поліцейських, яких прокуратура звинувачує у розбійному нападі. Міру запобіжного заходу для ще двох визначать незабаром. Усіх чотирьох відсторонено від виконання службових обов’язків на два місяці. Про це інформує «vikka.ua».

Нагадаємо, четверо черкаських патрульних – Олег Романов, Віктор Дашковський, Ростислав Данильченко і Євген Капустинський 18 квітня опинилися на лаві підсудних. Придніпровський районний суд Черкас обирав поліцейським міру запобіжного заходу. Їм інкримінують напад на черкащанина Юрія Яковлєва. Останній звинуватив патрульних у перевищенні службових повноважень, незаконному позбавленні його волі та розбійному нападі у січні 2017 року. За його зверненням було розпочато досудове розслідування, після чого справу передали до суду. У патрульній поліції закиди Яковлєва заперечують.

У Придніпровському райсуді підтримати своїх колег прийшло кілька десятків патрульних, серед них – начальник управління патрульної поліції м. Черкаси Олександр Кокоба та колишній керівник патрульних Вадим Лісничук.

– Коли підозру оголосили, ми отримали додатки до справи. Вивчивши їх, зробили висновки, що все трактується та розслідується в ракурсі інформації, наданої заявником. Коли він привіз заяву до прокуратури про ці тяжкі злочини, то не був навіть попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, – зазначив у суді адвокат патрульних Валерій Рибалка.

Він підкреслив, що слідчі дії прокуратури по справі не витримують ніякої критики.

– Телефон, що інкримінується, як той, яким заволоділи у результаті розбійного нападу, знайшли інші громадяни на зупинці. Півтора місяці вони тримали його у себе вдома. А поліцейським інкримінують розбій, заволодіння мобільним телефоном і коштами у сумі 600 гривень, – сказав адвокат.

Він виступив з пропозицією відмовити у клопотанні сторони обвинувачення про взяття під варту поліцейських.

– Доказів немає. А те, що є – викликає лише здивування і гнів з приводу того, що робить прокуратура в Черкаській області. І я готовий на всіх стадіях та інстанціях це доводити і підтверджувати, – зазначив Валерій Рибалка.

Під час розгляду справи поліцейського Ростислава Данильченка прокурор Ігор Слюсар звернувся до суду з клопотанням позбавлення волі підсудного та утриманням його під вартою строком від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Тим часом суддя Роман Демчик зазначив, що ознайомився із відео інциденту. Каже, що здивований терпінню патрульних і шокований поведінкою і висловлюваннями Яковлєва.

– Мені вистачило і трьох хвилин. Але для чого ви його вивозили до лісу? Поліцейське піклування? То треба було його віддати дружині, – звернувся він до патрульних.

Наостанок адвокат Валерій Рибалка подав клопотання від імені начальника управління патрульної поліції Черкас Олександр Кокоба про готовність узяти патрульних під особисту поруку та наголосив, що ті мають позитивну характеристику. Крім того, патрульні направили до суду колективного листа із 163-ма підписами, у яку висловили підтримку своїм колегам.

За результатами засідань суд виніс рішення щодо усіх чотирьох патрульних – відсторонити від виконання службових обов'язків на два місяці. По двох із них суд не задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою, їх відпустили під особисте зобов'язання. Міру запобіжного заходу для інших двох патрульних мають визначити вже найближчим часом.

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