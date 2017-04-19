Обласна влада дала завдання районам щодо оснащення житлового фонду засобами обліку

Черкащина постійно працює в плані переведення теплової галузі на альтернативні види палива. Так, за нинішній опалювальний сезон вдалося на 23% зекономити газ, порівняно з минулим опалювальним сезоном 2015-2016 років, переобладнуючи котельні на щепу, пелети. Про це на вчорашній нараді в ОДА повідомив заступник голови ОДА Сергій Овчаренко.



– Але є й проблеми. Усі пам’ятають проблеми з подачею тепла у Смілі, через що для вирішення питання на місце повинен був виїздити сам голова ОДА. Серед проблем питання погашення заборгованості, отримання номінацій на газ, відсутність засобів обліку газу, невідповідність стандартам, - ось основні причини обмеження подачі газу. Наразі гостро стоїть питання встановлення прибудинкових засобів обліку теплової енергії, бо наша область знаходиться в п’ятірці відстаючих. Це відбувається саме через місто Черкаси, велике місто, яке задає статистику, – зазначив Овчаренко.

Нині Черкащина займає третє місце по оплаті за природний газ серед інших областей. Влада планує як покращити цей показник, так і зменшити залежність від газу, аж до повної відмови для комунальної сфери, як це зробила Закарпатська область.

– Торік у порівнянні з 2015 роком ми зменшили споживання газу на 42,9 мільйонів кубів. В бюджетній сфері було зекономлено 0,6 мільйони кубів. Крім того, торік було реалізовано енергоефектинвих заходів на загальну суму 116 мільйонів гривень, – розповів детальніше заступник директора Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Липкань. – Разом з тим в Ватутіному, Золотоноші, Смілі, в Жашківському, Катеринопільському, Канівський, Христинівський, Шполянському районах не проводилося взагалі ніяких замін котельного обладнання.

Що ж до оснащення житлового фонду засобами обліку, то за словами чиновника, згідно Мінрегіону, до 1 серпня цього року така оснащеність має становити не менше 70%, а до початку опалювального періоду ця цифра має становити 90%.

– Водночас, наприклад, оснащеність Звенигородського району становить лише 27%, оснащеність Корсунського району – 10%, Кам’янського – 4%, – зазначив Липкань. – А часу залишилося мало!

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