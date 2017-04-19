Мер каже, що Давиденко слав декому смс з вказівкою, як голосувати

Керівник муніципальної інспекції Черкас Олександр Давиденко прозвітував міській раді про свою роботу.



Як зазначив міський голова Анатолій Бондаренко, він пропонував Олександру Григоровичу написати заяву про звільнення, але той відмовився.

За словами пана Давиденка, боротьба зі стихійною торгівлею входить до повноважень поліції, і муніципальна інспекція займається цим лише дотично.

Олексадр Давиденко, зокрема, розповів, що вдалося звільнити від стихійної торгівлі кілька черкаських площ, що перед цим не вдавалося протягом багатьох років. На це Анатолій Бондаренко відповів, що такі успіхи досягнуті не завдяки, а всупереч діяльності муніципальної інспекції і самого Давиденка.

Після цього депутат Павло Карась дорікнув Олександрові Давиденку тим, що він в інтерв’ю ЗМІ сказав, що в місті всі депутати, які проти нього голосують мають свої кіоски, що не відповідає етиці. Адже, приміром в самого Карася кіосків немає.

Після цього депутати стали говорити, що кіоски є в самого Давиденка. Хвилю незадоволених виступів завершив виступ міського голови.

– Я шкодую, що підписав з вами трудовий договір після реорганізації муніципальної інспекції. Ви повинні вирішити: працюєте ви в інспекції чи займаєтеся бізнесом, – сказав він.

Бондаренко також додав, що відносно Давиденка зробив усі необхідні висновки після того як той надіслав смс депутату Роману Дісканту з вимогою проголосувати певним чином, погрожуючи знести один з його кіосків.

Після цього виступив профільний заступник міського голови Геннадій Шевченко. Він попросив не ставити через Давиденка тавро на всю інспекцію.

– Можливо новий керівник надихне працівників, проведе з ними роботу, – сказав він.

Після цього відбулося голосування за недовіру Давиденку. «За» проголосувало 29 депутатів, проти жоден, утрималося двоє.

Бондаренко сказав, якщо Давиденко не має мужності написати заяву на звільнення, то буде ініційоване розслідування на час якого чиновника відсторонять від роботи.

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