реклама
5TV

Депутати міськради спробували відправити у відставку Радуцького (ФОТО)

19 квітня 2017, 17:52 Новини Черкас та Черкаської області

Черкаська міська рада розглянула проект рішення щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Олександра Радуцького. Голосування за зняття Радуцького відбувалось у кінці робочого дня – близько п’ятої вечора. Ініціатором проекту рішення був депутат, вихідець із УКРОПу Михайло Бінусов, повідомляє «Інфоміст».

18043104_1300669770040315_835905301_o-1024x765

На час голосування у залі перебували 28 депутатів та міський голова. Утім ще до голосування дві фракції міськради заявили, що участі в голосуванні не братимуть.

18049737_1300669790040313_1416680248_o-1024x765

Зокрема, щодо відставки Радуцького висловився голова фракції «Свобода» Ярослав Нищик.

– Небагато секретарів за мої дві каденції доводилось знімати. Але така атмосфера в залі, наче свято. Я висловлюю думку фракції «Свобода»: у питаннях суто політичних, які не мають ніякого відношення до вирішення господарських питань, ми участі не беремо, – сказав Нищик.

18043132_1300669720040320_374608416_o-1024x765

Опісля виступив голова фракції БПП «Солідарність» Костянтин Чернецький.

– Це як аксіома, фракція БПП також участі в голосуванні не братиме, – сказав порошенківець.

Зрештою участь у таємному голосування взяли лише 15 депутатів. «За» проголосували лише 8 обранців, проти – 3. Ще 4 бюлетені були зіпсовані – у двох квадратиках були позначки.

Міський голова Анатолій Бондаренко участь у голосування брати відмовився. Варто зазначити, що мінімально для відставки секретаря міськради необхідні 22 голоси.

– Дякую, депутати, за довіру. Будемо далі працювати, – прокоментував результати голосування секретар міськради Радуцький.

реклама

Коментарі  

 
0 #1 Універ. 19.04.2017 18:39
А що там на сесії робить наш головний по інвестиціям,- Сутуленко? Вболіває щоб Сашка не зняли, бо схеми руйнуються? Інвестиції в кишені не надійдуть? А як же напрацювання з німцями?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

10-річний хлопчик із Жашкова вразив талант-шоу грою на гармошці (ВІДЕО)
Чужого болю не існує: черкащанка разом з українськими зірками допомагає важкохворим
Уманська художниця-аспірантка малює пальцями (ФОТО)
Театр
Loading...