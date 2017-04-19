Депутати міськради спробували відправити у відставку Радуцького (ФОТО)

Черкаська міська рада розглянула проект рішення щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Олександра Радуцького. Голосування за зняття Радуцького відбувалось у кінці робочого дня – близько п’ятої вечора. Ініціатором проекту рішення був депутат, вихідець із УКРОПу Михайло Бінусов, повідомляє «Інфоміст».



На час голосування у залі перебували 28 депутатів та міський голова. Утім ще до голосування дві фракції міськради заявили, що участі в голосуванні не братимуть.

Зокрема, щодо відставки Радуцького висловився голова фракції «Свобода» Ярослав Нищик.

– Небагато секретарів за мої дві каденції доводилось знімати. Але така атмосфера в залі, наче свято. Я висловлюю думку фракції «Свобода»: у питаннях суто політичних, які не мають ніякого відношення до вирішення господарських питань, ми участі не беремо, – сказав Нищик.

Опісля виступив голова фракції БПП «Солідарність» Костянтин Чернецький.

– Це як аксіома, фракція БПП також участі в голосуванні не братиме, – сказав порошенківець.

Зрештою участь у таємному голосування взяли лише 15 депутатів. «За» проголосували лише 8 обранців, проти – 3. Ще 4 бюлетені були зіпсовані – у двох квадратиках були позначки.

Міський голова Анатолій Бондаренко участь у голосування брати відмовився. Варто зазначити, що мінімально для відставки секретаря міськради необхідні 22 голоси.

– Дякую, депутати, за довіру. Будемо далі працювати, – прокоментував результати голосування секретар міськради Радуцький.

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