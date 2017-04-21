Елітний туалет майже за мільйон скоро таки запрацює в черкаському парку

На сьогодні до туалету, що будується в парку Хіміків у Черкасах підключено воду та каналізацію. Проводяться внутрішні роботи. Про це на прес-конференції поінформував директор КП "Дирекція парків" Володимир Стойко.



– Проводиться розводка тієї самої води і каналізації, буде робитись стяжка, а далі вже облаштування унітазів, умивальників. Сподіваюся, що за місяць ми отримуємо працюючу вбиральню. При цьому біотуалети приберемо. Новий туалет буде безкоштовним, працюватиме до 19-20 години. Пізніше ні, бо працівниці просто страшно буде працювати там до ночі, – зазначив Володимир Стойко.

Нагадаємо, як інформували ЗМІ, ще влітку 2014 року тоді директор КП «Дирекція парків» Олександр Радуцький (нині секретар міської ради) уклав угоду з ДП «Електромонтаж-424» на будівництво громадської вбиральні. Восени було зведено будівлю вбиральні, а повна реалізація прожекту оцінювалася у 391 тис. грн.

За нового керівника дирекції парків Миколи Бондаренка особливих зрушень у будівництві не відбулося, але розгорівся скандал – виявилося, що проект був розроблений без водовідведення та водопостачання.

І лише у 2016 році, за чергового начальника КП «Дирекції парків» Володимира Стойка,«туалетне будівництво» зрушилося з місця. 17 жовтня відбувся аукціон по системі «Прозоро» на реконструкцію скверу «Хіміків» в м. Черкаси (реконструкція системи водопостачання та водовідведення). Перемогу здобуло ПП «Черкаси-Інтерстрой» з результатом 644787 грн. Всі роботи мали бути виконані по договору до 20 грудня 2016 року.

«Дорога» черкаська громадська вбиральня має площу 47 кв. м. Наразі там встановлено металопластикові вікна, двері, передбачається облаштування підлоги, внутрішні роботи, підведення електропостачання, встановлення сантехніки, встановлення конверторного опалення, вентиляції. А зовнішнє опорядження будівлі плитами з вапняку, улаштування ганку та території біля вбиральні тротуарною плиткою, укріплення фундаменту вже збудованої будівлі, прокладання по 100 метрів комунікацій для постачання питної води, для водовідведення та каналізації.

За три роки на будівництво туалету витрачено 583 тис. 255 грн. Ще 320 тис. грн.на цей об’єкт передбачено у бюджеті розвитку на 2017 рік. Отож загальна вартість має скласти 903 тис. 255 грн. і відповідно один квадратний метр обійдеться у 19 тис. 218 грн.

Незважаючи на відсутність перебоїв у фінансуванні в 2016 році, підрядник не встиг виконати весь об’єм робіт до визначеної договором дати 20 грудня.

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