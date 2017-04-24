Стадник озвучив результати розслідування смерті пацієнта Третьої лікарні

Попередні результати службового розслідування смерті пацієнта Третьої лікарні Черкас, про яку раніше повідомив депутат Максим Шадловський, оприлюднив під час сьогоднішньої сесії Черкаської міськради директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Олег Стадник.







За його словами, пацієнта Д., 70 років, "швидка допомога" доправила до лікарні в ніч проти 5 лютого з підозрою на інфаркт.

У пацієнта цілий день сильно болів живіт, і близькі підозрювали отруєння. Але раніше в Д. уже був обширний інфаркт із формуванням аневризми серця, і йому навіть робили операцію. Крім того, в пацієнта сильно впав тиск, тому лікарі "швидкої", прибувши вночі на виклик, негайно відвезли Д. в лікарню.

Тут його, з огляду на болі в животі, оглянув хірург, а відтак і кардіолог. Зроблені дослідження дали дуже поганий прогноз. Але родичам про це чомусь не повідомили, і вони очікували одужання хворого.

Офіційний діагноз - ішемічна хвороба серця, хронічна аневризма, порушення серцевого ритму. Крім того, Д. мав декомпенсований цукровий діабет, хронічний пієлонефрит і аденому передміхурової залози.

Коли пацієнтові стало дещо краще, його перевели в урологічне відділення. Але за кілька днів настало чергове погіршення, і Д. знов потрапив у реанімацію. 4 березня вранці він помер від гострої серцево-легеневої недостатності.

Наразі робота з розслідування смерті Д. триває. До неї підключиться і обласна комісія з охорони здоров'я.

Депутати, прийнявши інформацію до відома, закликали пришвидшити запровадження для невідкладних хворих електронної системи історій хвороб. Олег Стадник відповів, що це цілком залежить від самих депутатів, адже саме вони приймають бюджет.

реклама