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Аномальний сніг позбавить Черкащину врожаю абрикосів та вишень — експерт

25 квітня 2017, 15:35 Новини Черкас та Черкаської області

Сніг наприкінці квітня – аномальне явище, з яким не має засобів боротьби агротехнічна наука. Тому на Черкащині можуть бути проблеми з врожаєм ранніх фруктових культур – абрикосів, кизилу, вишень. Про це кореспонденту УНН-Центр розповів професор Уманського національного університету садівництва, доктор сільськогосподарських наук Володимир Заморський.

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– На жаль, сучасні засоби агротехніки не мають впливу на такі погодні фактори, як сніг. Вплив заморозків можна зменшити задимленням саду за допомогою, наприклад, димових шашок, а от проти снігу наука безсила. Навіть дерева поблизу будинків не врятувалися: цвіт на абрикосах почорнів, і з цим уже нічого не вдієш. Яблуня, груша у стані зимового спокою можуть витримувати морози до мінус двадцяти, але щойно почався період вегетації, вони негативно переносять навіть невелике зниження температури. На щастя, яблуні на момент випадіння снігу ще не цвіли, груша також тільки почала викидати цвіт, тому можна сподіватися на те, що вони без втрат переживуть це похолодання. А от абрикоси, кизил, вишні найімовірніше, залишаться без врожаю, – сказав Володимир Заморський.

Він заспокоїв тим, що деякі зимостійкі сорти починають квітувати пізніше, тому на них ще є надія. Також можна сподіватися на ягідні культури, які більш морозостійкі, ніж фруктові дерева.

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Коментарі  

 
0 #3 язон 25.04.2017 17:03
Не везде на Черкащине был снег. И не везде пропал урожай.
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0 #2 за кизил переживаю 25.04.2017 16:27
будет кизил - будет и кислинка!
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0 #1 До речі 25.04.2017 15:40
пОЧОРНІВ АЛЕ НЕ НА ВСІ ДЕРЕВАХ
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