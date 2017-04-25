Комісія в ОДА з’ясувала, що Овчаренко і Суховий не винні, але деякі підозри змусили звернутись до правоохоронців

Опісля заяви депутатів обласної ради від фракції «Свобода» й оприлюдненої у ЗМІ інформації, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко розпорядився провести службове розслідування, на час якого заступник голови – керівник апарату ОДА Сергій Овчаренко і в.о. начальника управління культури та взаємозв’язків із громадськістю ОДА Микола Суховий були відсторонені від роботи. Про це "Прочерку" повідомила прес-секретар голови Черкаської облдержадміністрації Вікторія Курченко.







Нагадаємо, що нині в ОДА незрозуміла ситуація з управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю. «Є старе не ліквідоване управління культури, де чиновники самі себе призначили головами ліквідаційної комісії, є управління культури та взаємозв’язків з громадськістю, що з’явилося після майдану, і ще є департамент культури, зареєстрований у ЦНАПі», – идивувалися «свободівці» та інформували журналістів, що поверхневий огляд документів свідчить про «певні незрозумілі дії», натякаючи на корупцію. «Свободівці» причетними до діянь називали представника управління культури Сухового та заступника голови ОДА Овчаренко.

«Напередодні комісія надала голові ОДА висновки службового розслідування. Зокрема, вона не вбачає в їхніх діях фактів зловживання владою чи службовим становищем задля одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби. Водночас під час службового розслідування були виявлені інші відомості – про можливе винесення із приміщення відповідного структурного підрозділу ОДА оригіналів документів, зокрема й для службового користування. Тому комісія запропонувала голові ОДА звернутися до правоохоронних органів, що він і зробить», – зазначається в повідомленні.

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