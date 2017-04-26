«Корисні» лайфхаки: де звичайному черкащанину взяти гроші на квартиру?

Багато молодих сімей у Черкасах винаймає квартиру чи мешкає разом із батьками, дивуючись, звідки у звичайної людини з середньою зарплатою можуть взятися гроші на купівлю квадратних метрів. Тим не менше, мрію про квартиру можна здійснити... Про це пише сайт Іn.ck.ua.







За даними Міністерства фінансів України, середня зарплата в Черкаській області на січень 2017 року склала 5050 грн.

Ми вирішили прорахувати декілька варіантів, як звичайному черкащанину стати власником квартири.

Варіант №1: назбирати

Першою на думку спадає варіант – зібрати потрібну суму. Є два варіанти, як це зробити – відкладати все до "останньої копійки" і відкладати певну частину. Перший варіант реалізує мрію швидше, але в такому випадку потрібно перестати купувати їжу, одяг, платити за житло і комунальні послуги. Варіант нездійсненний, але пофантазувати можна. Другий спосіб більш реальний, хоча і в такому випадку треба буде багато в чому собі відмовляти.

Рахуємо. Мета – квартира за 12 тисяч доларів, дохід – 5000 грн або 185 доларів. Відкладаючи весь бюджет, придбати житло можна буде через 5 років і 3 місяці. Якщо вам пощастило більше, і ви заробляєте близько 10 000 грн на місяць, тоді в'їхати у власну квартиру можна через 2 роки і 8 місяців.

Якщо щомісяця відкладати на квартиру по 1000 грн, то збирати доведеться майже 27 років. Трохи більше чверті століття – і квартира ваша! Хоча й тут не обійдеться без "але". Адже невідомо, як зміняться ціни на житло через 25 років, і чи не доведеться збирати ще років 10.

Варіант №2: допомога банку

Коли прийшло розуміння, що зібрати потрібну суму складно, виникає нова ідея – іпотека. Давайте розглянемо варіант "чесних" кредитів. Умови в банках різняться. Щорічна ставка складає від 14 до 22% (але може бути й більше), комісія за позику в середньому 2% плюс послуги нотаріуса та обов'язкове страхування. Придбана нерухомість перебуває в заставі у банку. Перший внесок має бути не менше ніж 25% від вартості житла. Щоб отримати позику, потрібно підтвердження постійного доходу і бездоганна кредитна історія. Ваш офіційний дохід повинен складатися з суми щомісячного платежу плюс прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї. Відмовити у видачі кредиту можуть і без вагомої причини.

Рахуємо. Мета – квартира за 12 тисяч доларів або 324 тисячі грн (за курсом 27 грн за долар). Перший внесок – чверть вартості, тобто вам одразу ж доведеться віддати 81 тисячу гривень. Послуги банка та нотаріуса обійдуться ще в 5 000 грн.

Банк надає вам у кредит 243 тисячі грн під 20% річних на 10 років. Кожен місяць потрібно віддавати приблизно по 4050 грн. Через 10 років ви станете повноправним власником житла, а сплачуючи відсотки – другу таку квартиру подаруйте банку, переплативши 245 тисяч гривень! Якщо взяти кредит на 30 років, сума щомісячного платежу майже не зміниться, а ось банку ви подаруєте 3 такі квартири.

Варіант №3: допомога молодим сім'ям

У нашій країні функціонує "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву". Зараз діє програма пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих людей, які потребують поліпшення житлових умов. Ця програма більш реальна, ніж іпотека в банку: перший внесок 6% від вартості житла, суму позики розділяють на 30 років. Якщо у вас немає дітей, то щороку треба платити додатково 3% від залишку позики, якщо є дитина – відсоток не нараховують, 2 дитини – за вас платять 25% від вартості житла, 3 і більше дітей – половину вартості оплачує фонд.

Щоб скористатись пропозицією, необхідно стати на облік в Центр надання адміністративних послуг, іншими словами – стати у квартирну чергу. Для цього на вас повинно припадати не більше 7 м² житлової площі, обов'язковими є черкаська реєстрація, відсутність будь-якого власного житла, вік до 35 років, підтвердження платоспроможності. Щомісячний дохід повинен перевищувати на декілька тисяч прожитковий мінімум для всіх членів сім'ї (прожитковий мінімум на сьогодні становить 1544 грн). Для сім'ї з 3 осіб сумарний дохід повинен бути не меншим ніж 6500 грн.

Як і скрізь, у цій програмі існують свої "підводні камені". Пропозиція діє тільки на об'єкт будівництва, який пройшов акредитацію. У Черкасах такий об'єкт є на вулиці Гоголя, 302. А ось і перший "камінь": забудовник поставив ціну 12 500 грн/м². А Фонд кредитує у межах опосередкованої вартості, визначеної наказом Мінрегіону – 9 500 грн/м². Різницю в 3000 грн за квадратний метр покупець повинен сплатити забудовнику самостійно. Другий нюанс: відповіді можна чекати довго. Але навіть якщо відповідь буде позитивною, в'їдете ви в нову оселю не одразу. За договором, будинок повинні здати в експлуатацію в листопаді цього року, а платити за кредитом потрібно з моменту підписання договору.

Рахуємо. Мета – однокімнатна квартира площею 60 м² за 750 тисяч грн; для кого – молода сім'я з дитиною. Фонд оцінює квартиру в 570 тисяч грн. Різницю забудовнику, а це 180 тисяч грн, треба заплатити одразу. Перший внесок складе 34 200 грн, отже, позика становитиме 535 800 грн. Щомісячно потрібно сплачувати по 1500 грн. Якщо дітей немає, щорічний відсоток складе 16 тисяч грн, і з кожним роком цифра буде зменшуватися.

Декілька років тому були програми з повернення відсотків за іпотеку та "Доступне житло", де 30% вартості оплачувала держава. Але вже давно ці програми не фінансуються. У Черкасах "Доступним житлом" скористалися 2 людини і ще 4 по області.

Перешкода для більшості учасників пільгового кредитування – сума, яку потрібно заплатити забудовнику. Будинок по Гоголя пройшов акредитацію в 2012 році, за цей час у програмі взяли участь приблизно 20 осіб. У 2016 році програмою скористалися 2 черкащанина, в позаминулому році – 7. Кредит можна сплачувати раз на квартал, щомісяця або погасити достроково. 30 років – максимальний термін позики, але не пізніше досягнення пенсійного віку. Тобто, якщо позичальникові 33 роки, то кредит видадуть на 27 років.

Варіант №4: виграти в лотерею

Коли надії придбати квартиру власними силами залишилося мало, можна випробувати фортуну. Якщо ви один з найбільш везучих людей планети, можете спробувати купити лотерейний білет, швидше за все, не один. Шанс виграти у числовій лотереї (вгадати 6 із 42 або 52 цифр) дорівнює приблизно 1 до 5 мільйонів.

Є щасливчики, які в нашій країні ставали мільйонерами завдяки лотереї. На офіційному сайті оператора "УНЛ" зазначено, що завдяки розіграшам за час існування "Супер Лото" українці виграли понад 60 джекпотів, а сума виплат склала більше 580 мільйонів грн. Крім того, за історію існування лотереї "Хто там" українці виграли 375 квартир. Зараз ця лотерея змінила формат, тепер головний приз електроної миттєвої лотереї – 1 мільйонів гривень. І не варто забувати, що 15% від будь-якого виграшу вам доведеться віддати державі.

А можна отримати квартиру від держави?

За законом, в нашій країні можна отримати житло безкоштовно. Але чи так це насправді? Ось що говорить стаття 47 Конституції України:

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, можуть вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати з житлового фонду кооперативу житлове приміщення (квартиру). Надання житла в будинках державного і громадського фонду провадиться в першу чергу громадянам, які потребують соціального захисту (інваліди, ветерани війни і праці, учасники воєнних дій), як правило, безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Тобто багато українців уже повинні володіти нерухомістю, подарованою державою. Але насправді це не так. За часи незалежності України не було побудовано жодного метра соціального житла. У Черкасах на квартирній черзі перебуває 8890 осіб. В середньому за рік на облік стає близько 160 осіб, приблизно стільки ж знімають з черги. Сьогодні безкоштовні метри отримують здебільшого воїни АТО і сім'ї загиблих бійців.

Подати документи на квартирний облік можуть громадяни, які потребують поліпшення житлових умов: мешкають в квартирах за договорами оренди, гуртожитках або в квартирі, де припадає менше ніж 7 м² житлової площі на людину; люди різної статі, які живуть в одній кімнаті, наприклад, мама і повнолітній син; учасники бойових дій в Афганістані, ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди ВВВ, сироти.

Щоб стати на облік, необхідно надати довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім'ї, інформацію про місце проживання та сімейний стан, копії паспортів та кодів. Ще в Черкасах існує соціальна програма житла: місто надає тимчасове житло. Сьогодні в соціальному житловому фонді в Черкасах усього 5 таких квартир і кімнат у гуртожитку. Скористатися пропозицією можуть офіційно працевлаштовані громадяни, дохід яких не дозволяє платити за орендоване житло або придбати своє. Користуватися соціальними квартирами можна до поліпшення фінансового стану.

Можна дуже довго чекати безкоштовного "гніздечка". Але якщо ви потрапляєте в категорію громадян, яким повинні надати житло, то чому б і не встати на чергу. Раптом щось зміниться, і може років через ...надцять вам або вашим дітям вручать ключі від квартири.

Квартирна черга тягнеться з 1972 року, і я сумніваюся, що перша людина в цій черзі отримає своє житло. Квартири місто не будує, практично весь житловий фонд вже приватизований. Зараз із державного бюджету виділяють гроші тільки для інвалідів АТО і сімей воїнів загиблих в АТО. У 2016 році виділили 18 квартир. Зараз чекають своєї черги ще 229 учасників АТО, 11 інвалідів АТО і 2 сім'ї загиблих бійців. Є спільна міська і обласна програма допомоги придбання житла учасниками АТО. Цьогоріч 4 воїни вже придбали житло за цією програмою.

До 2014 року квартири отримували здебільшого афганці та ліквідатори ЧАЕС. Так, наприклад, у 2012 році отримали житло 18 сімей, з них 1 паралімпієць, 5 інвалідів ВВВ, 3 сім'ї ліквідаторів ЧАЕС, 1 учасник бойових дій в Афганістані та ще декілька пільгових категорій. Ці люди чекали своєї черги аж з 1990-х років. Декілька років тому за державними програмами гроші виділяли на конкретну сім'ю, що стоїть на черзі, при цьому купували найдешевші квартири на ринку. Зараз із державного бюджету надають певну суму грошей інваліду АТО, і він сам обирає житло, яке хоче.

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