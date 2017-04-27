Понадмільйонні статки задекларували 8 жителів області

За інформацією управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Черкаській області державні податкові інспекції області отримали і обробили майже 15 тисяч декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік.







Загальна сума задекларованих доходів за минулий рік склала 425,5 млн.гривень. До сплати за поданими деклараціями підлягає 18,5 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,2 млн.грн. військового збору. Податкова знижка до повернення склала 3 мільйони гривень.

Порівняно з минулорічною деклараційною кампанією на 1,7 тисяч збільшилась кількість поданих декларацій та на 2,3 мільйони гривень більша за минулорічну сума задекларованого до сплати ПДФО.

Також, наразі задекларували понадмільйонні статки 8 жителів області, загальна сума їх минулорічного доходу в деклараціях складає 47,8 мільйонів гривень.

Як відмітили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб, на даний час маємо невисоку явку декларантів. До 3 травня очікується отримати і обробити близько 28 тисяч декларацій. Зараз є тільки половина.

До завершення кампанії декларування громадян залишились кілька днів. Останній день прийому декларацій від громадян та самозайнятих осіб – 3 травня включно. Для забезпечення своєчасного подання декларантами звітності організовано чергування працівників фіскальної служби у центрах обслуговування платників у вихідні і святкові дні. Для зручності декларантів ЦОПи працюватимуть 29 квітня та 2 травня. Втім набагато зручнішим є заповнення декларації в режимі он-лайн через Електронний кабінет платника. Для цього достатньо мати ключ цифрового підпису.

Звертаємо увагу декларантів – черкащан на можливість з 26-28 квітня та 3 травня взяти участь в «інтенсиві» від ГУ ДФС у Черкаській області і поставити запитання про подання декларацій та отримати допомогу за номером (0472) 33-91-34 або направити листа з запитанням на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Детальну інформацію про декларування доходів та практичну допомогу при складенні декларацій можна отримати у центрах обслуговування платників. Також для декларантів майже щодня виходять роз’яснення, коментарі та роздаткові матеріали ГУ ДФС у Черкаській області.

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