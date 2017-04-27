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В Оршанці продемонстрували роботу прикордонного спецпідрозділу в новому тренувальному комплексі (ФОТО, ВІДЕО)

27 квітня 2017, 17:25 Новини Черкас та Черкаської області

Навчально-тренувальний комплекс та нова смуга перешкод з’явилися у Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби ім. Ігоря Момота, що в Оршанці під Черкасами.

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Новий навчально-тренувальний комплекс призначений для підготовки фахівців із спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ – від прикордонних до поліцейських. Комплекс, який має умовну назву «Killer House», імітує одно- та двоповерхові будинки; його мета – відпрацювання затримання злочинців у приміщеннях. Кошти на облаштування навчально-тренувального комплексу – близько 7 млн грн – виділено в рамках реалізації проекту міжнародно-технічної допомоги «Стале реформування Державної прикордонної служби України», що фінансується Державним департаментом США.

Присутні на презентації перший заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Василь Серватюк та заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян у своїх виступах висловили подяку за сприяння у відкритті комплексу керівникові відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Крістоферу Сміту.

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– Сьогодні ми маємо чим пишатися. Ми спільно зробили багато кроків: розгорнули таке гарне тренувальне містечко, створили прикордонний підрозділ спеціального призначення «Дозор», – зазначив пан Сміт. – Попереду в нас – ще велика дорога і багато спільних справ.

Як зазначив заступник міністра пан Троян, американці також допомагають Україні в підготовці фахівців поліцейського спецпідрозоділу «КОРД», Національної гвардії тощо. Але черкаський «Killer House» – у Держприкордонслужбі перший.

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Учасникам презентації було презентовано роботу спецпідрозділу Держприкордонслужби «Дозор» із затримання умовних злочинців, які «замкнулися в будинку».

Пан Троян дуже позитивно оцінив роботу прикордонного спецназу, хоча, за його словами, в цих питаннях він дуже вимогливий.

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– Правильне відпрацювання таких штурмів – річ дуже важлива... Адже дуже не хочеться ховати хлопців, які іноді гинуть у таких випадках, – зазначив заступник міністра.

Учасники презентації змогли поспостерігати за веденням стрільб на полігоні Оршанця та за запуском безпілотних літальних апаратів.

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Також представниками Посольства США передано Навчальному центру мобільне обладнання для фіксування радіоактивних матеріалів та спеціалізований Ford Ranger, який спеціально обладнаний для перевезення джерел іонізуючого випромінювання.

Цього ж дня в Оршанці відбулося офіційне відкриття нової смуги перешкод, облаштованої за сприяння ветеранів прикордонної служби та війни в Афганістані. Перший рекорд Оршанця у проходженні смуги перешкод цього ж дня встановив службовець центру майор Валерій Рудик.

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Як зазначив начальник Навчального центру Держприкордонслужби в Оршанці полковник Дмитро Коцеруба, наразі один із напрямків, на якому зосереджений центр, – це виконання проекту «Нове обличчя кордону» з підготовки фахівців-прикордонників із нульовою толерантністю до корупції.

Перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян та начальник Навчального центру в Оршанці Дмитро Коцеруба

– Ми навчаємо як цивільну молодь, так і тих, хто зараз виконують завдання на кордоні. Випускники проекту проходитимуть службу в аеропорту «Бориспіль» і у відділі Держприкордонслужби «Краковець» (у Львівські області, – ред.), – зазначив Дмитро Михайлович. – Навчальний процес розпочнеться з 28 травня. Цивільна молодь навчатиметься близько 4 місяців, а військовослужбовці-прикордонники – місяць. Весь персонал навчений, мотивований. Головна вимога до майбутніх прикордонників – абсолютне несприйняття корупції.

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