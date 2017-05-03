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У ДТП в Черкасах постраждали двоє дітей

03 травня 2017, 10:06 Новини Черкас та Черкаської області

Вчора в Черкасах на вулиці Залізняка сталась ДТП. До Патрульної поліції Черкас звернувся громадянин про те, що на перехресті збили 2 дітей.

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Прибувши на місце події встановлено, що водій автомобіля Део Нексія, 02.05.2017 близько 15 год. 30 хв., рухаючись по вул. М. Залізняка в напрямку вул. Надпільна, здійснив наїзд на двох осіб, а саме дітей 2007 р.н., та 2008 р.н.

На місце події було викликано дві бригади швидкої медичної допомоги, якими постраждалих доставлено до обласної дитячої лікарні. Викликано слідчого по ДТП, якому під час оформлення відповідних матеріалів надано допомогу в регулюванні дорожнього руху.

Водія, 1997 р.н., доставлено до ЧОНД, де останній надав відповідні аналізи, згідно показанням алкотестера тверезий. Потерпілі діти отримали ушкодження у вигляді ЗЧМТ, струсу головного мозку та забій м'яких тканин.

Про це повідомили в Патрульній поліції Черкас.

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