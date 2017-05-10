У Черкасах правоохоронців провести аудит діяльності спортивних клубів та охоронних служб через події в Дніпрі

Ряд громадських організацій АТОвців у Черкасах категорично засудили безчинства, що мали місце в Дніпрі, де постраждали захисники України. Заяви від представників громадських організацій прозвучали в Черкасах на круглому столі сьогодні, передає кореспондент «Прочерку».





Зокрема, керівник Центру допомоги учасникам АТО Олександр Тимошенко закликав АТОвців по всій Україні рішуче засудити масову бійку в Дніфпрі, а також провести засідання своїх осередків та виробити механізми співпраці і взаємопідтримки між ветеранами Україно-Російської війни.

«9 травня організатори масових заходів, які подумки мріють про повернення радянського устрою, приклали значних зусиль до збереження комуністичних традицій при святкуванні цього дня, а також до пропаганди насилля, що демонструвала радянська держава. Провокативні символи комунізму, речівки несуть загрожу сучасному устрою нашої держави, розпалюють ворожнечу та розколюють суспільство. Найбільш криваві події сталися у Дніпрі, де спортивні молодики завдали травмувань учасникам АТО при повному потуранні правоохоронних органів. Але ж в нашій країні війна, яку спровокувала Росія, яка покриває цю війну, спонсорує. І все це проходить з подачі колишньої так званої братньої республіки. Ми закликаємо ветеранів АТО по всій країні провести засідання своїх організацій, визначити необхідність об’єднання, взаємопідтримки, розробити механізми співпраці між собою. Ніхто немає права бити наших побратимів. Вимагаємо від влади, управлінь поліції, СБУ в найкоротші терміни покарати злочинців та їх покровителів у правоохоронних органах. Провести аудит діяльності про радянських організацій, охоронних служб та спортивних клубів», – йдеться у зверненні.

– Неприпустимо, коли наші хлопці, повернувшись, отримують по ниркам і по печінці всередині країни. Сталося те, чого всі й очікували, але виявилися неготові. Бо всі ж знали, що провокації будуть, – додає голова ГО «Громадський блокпост» Оксана Циганок. – Дуже дивно, що працівники СБУ не спрацювали на всі 100%. Особливо було боляче дивитися, як проплачені тітушки били АТОвців і до цього долучилася наша доблесна поліція. Та вони не те, що не перешкоджали бити наших воїнів, а координували дії. Волонтери також звертали увагу, що напередодні 9 травня по деяким містам України нищили обеліски чи висаджені алеї у пам'ять про героїв АТО. Отже, є певна координація дій і невже це неможливо розслідувати?

Циганок також заявила, що треба приділяти увагу здоровій патріотичній пропаганді всередині країни.

– Совок учора взяв реванш. Тож нам треба об’єднуватися. Ми всі щось робимо, але, схоже, недостатньо, бо вчора сталося те, що лягло плямою на нас усіх, – каже черкаська волонтерка Ірина Сенченко.

Представник міської спілки ветеранів Афганістану Борис Карганов поклав всю відповідальність за інцидент в Дніпрі на владу.

– Влада не хоче так робити і жити ,як патріоти. Вина в даному випадку на владі і СБУ. Все мало бути прораховано. Хоча, воно і було прораховано, але комусь це було вигідно, проплачено…

Як відомо, 9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні палатки "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції під час масових заходів до Дня перемоги над нацизмом.

А Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні звільнив низку поліцейських у місті Дніпро.

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