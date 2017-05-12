Екс-депутат отримав від мера годинник

Екс-депутат Черкаської міськради Араїк Мкртчян отримав з рук міського голови Черкас Анатолія Бондаренка цінний подарунок, а саме – годинник. Це сталося сьогодні на сесії, інформує «Прочерк».







Відзначили колишнього депутата за активну громадянську позицію, та допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни. Араїк Мкртчян подякував за відзнаку з трибуни міськради. Ще одного депутата Олексія Мельника відзначили за безкорисну допомогу постраждалим-чорнобильцям.

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