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Екс-депутат отримав від мера годинник

12 травня 2017, 10:35 Новини Черкас та Черкаської області

Екс-депутат Черкаської міськради Араїк Мкртчян отримав з рук міського голови Черкас Анатолія Бондаренка цінний подарунок, а саме – годинник. Це сталося сьогодні на сесії, інформує «Прочерк».

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Відзначили колишнього депутата за активну громадянську позицію, та допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни. Араїк Мкртчян подякував за відзнаку з трибуни міськради. Ще одного депутата Олексія Мельника відзначили за безкорисну допомогу постраждалим-чорнобильцям.

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Коментарі  

 
0 #1 Світлана 12.05.2017 12:29
Судя по - всему, Дахновку, для застройки, бондаренко подарил меценату и благодетелю мкртчяну. Ничего личного, просто деньги.
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