Президент відзначив роботу черкащан у команді «Євробачення-2017»

Президент України відзначив ефективну роботу черкащан у команді з організації «Євробачення-2017», повідомляє офіційний сайт управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА.



Президент Петро Порошенко зустрівся з організаторами та ведучими загальноєвропейського музичного конкурсу «Євробачення 2017» та привітав їх з успішним проведенням конкурсу.

– Мої щирі поздоровлення вам усім. «Євробачення 2017» було організовано на дуже високому рівні. І це є результатом дуже ефективної координації та взаємодії вашої і нашої команд, – сказав Петро Порошенко.

Президент також відзначив величезну роботу з підготовки, організації та проведення пісенного конкурсу на належному рівні.

– Це не лише питання дизайну чи творчих рішень, а також питання забезпечення безпеки для учасників та гостей. Я дуже радий, що нам вдалося все організувати на високому рівні. І це дало можливість нашим гостям почувати себе комфортно. Тисячі людей працювали над тим, щоб створити позитивний імідж України. І мені, видається, нам це вдалося зробити... Попри російську агресію та російську окупацію, українці та українська влада показали свою гостинність і зробили все від них залежне, щоб організувати по-справжньому прекрасну подію, – сказав Президент

Він також подякував співачці Джамалі за те, що вона привезла «Євробачення» до України.

– Попри побоювання скептиків щодо можливих загроз, я гордий тим, що ми зробили цю прекрасну подію. Ніхто не зміг зупинити нас, – цитує Петра Порошенка офіційний сайт Президента України.

Нагадаємо: двоє з трьох ведучих цьогорічного «Євробачення» — з Черкащини.

Черкащанин Олександр Скічко – актор, пародист, шоумен і ведучий програми «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна».

Уманчанин Володимир Остапчук у рідній Умані закінчив філфак педуніверситету і викладав англійську мову у місцевому аграрному університеті, а пізніше перебрався в Київ, став радіо- та телеведучим і нині веде ранкове шоу на ТБ.

А креативним директором «Євробачення-2017» був випускник Черкаського державного музичного училища імені С.Гулака-Артемовського Сергій Проскурня – здається, ще зовсім недавно у драмтеатрі Черкас він втілював інший проект — постановку драматичної поеми-тетралогії Богдана Стельмаха «Тарас» (у 3 частинах), залучав багатьох відомих черкащан у масштабний кінопроект «Наш Шевченко», частину сюжетів якого відзняв вже під час Євромайдану…

реклама