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Міський голова Черкас гасив пожежу в центрі міста

11 липня 2017, 11:52 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні біля приміщення Центрального офісу ПриватБанку загорівся автомобіль. Про це повідомила прес-секретар банку Наталія Макаренко у Фейсбуці. За її словами, гасити пожежу довелось співробітнику банку та міському голові Черкас.

 

«Щойно мала змогу пересвідчитися, що порошкові вогнегасники значно поступаються вуглекислотним (водіям на замітку). Кілька хвилин тому, на перехресті біля Центрального офісу ПриватБанку, загорілася газова установка на автомобілі Ауді. Випадково помітив це працівник банку Василь Сегедій. Саме у цей момент власник авто безуспішно намагався гасити полум'я порошковим вогнегасником. Наш співробітник зреагував блискавично - збігав до відділення і загасив пожежу вуглекислотним вогнегасником. А ось гасив пожежу наш Василь не один, а разом з мером м. Черкаси)», - зазначила пані Макаренко.

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Коментарі  

 
+2 #8 вуглекислотник рулить!!! 11.07.2017 23:53
напустіть газу в крисячі нори. всі миші там повиздихають!!!
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+2 #7 випадковий перехожий 11.07.2017 20:43
чи то так здається, що на фото палають банкноти?
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+3 #6 Щука 11.07.2017 19:22
Авто з гаража ...
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+3 #5 Василь Коваль 11.07.2017 13:36
Желізяка ти моложець, за що тільки не візьмися, не так як Одарич і Радік
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+13 #4 Борис Юхно 11.07.2017 13:32
Просто Анатолій Васильович дуже любить автомобілі. Для нього вони як живі сущєства, як котьонки, що попали в огнєну стіхію. Чєловєк жизню рискував, а вам иби поржать.
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+17 #3 Петрович 11.07.2017 12:57
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.
Из басни «Щука и Кот» Я.Л.Крылова
Зараз усі кинуться за вуглекислотними вогнегасниками бо банкірша порадила. Народ скільки не слухав порад банкірів і кожен раз "потрапляв" на гроші.
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+24 #2 Пожежник 11.07.2017 12:07
І буде представлений до державної нагороди за відвагу і героїзм!
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+20 #1 Радник. 11.07.2017 12:03
Щось спільного є у нашого міського голови з Ющенко. То й теж любив взяти участь в гасінні пожежі. Правда з лопатою.
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