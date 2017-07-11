Міський голова Черкас гасив пожежу в центрі міста

Сьогодні біля приміщення Центрального офісу ПриватБанку загорівся автомобіль. Про це повідомила прес-секретар банку Наталія Макаренко у Фейсбуці. За її словами, гасити пожежу довелось співробітнику банку та міському голові Черкас.

«Щойно мала змогу пересвідчитися, що порошкові вогнегасники значно поступаються вуглекислотним (водіям на замітку). Кілька хвилин тому, на перехресті біля Центрального офісу ПриватБанку, загорілася газова установка на автомобілі Ауді. Випадково помітив це працівник банку Василь Сегедій. Саме у цей момент власник авто безуспішно намагався гасити полум'я порошковим вогнегасником. Наш співробітник зреагував блискавично - збігав до відділення і загасив пожежу вуглекислотним вогнегасником. А ось гасив пожежу наш Василь не один, а разом з мером м. Черкаси)», - зазначила пані Макаренко.

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