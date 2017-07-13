Депутати «пропонували» взяти на роботу «плакальщиків» та «цілувальників»

Проти пропозиції збільшити штат департаменту організаційного забезпечення Черкаської міськради проголосували під час сьогоднішньої сесії більшість депутатів. Про це інформує журналіст «Прочерку».





Як заявила керівник департаменту Лілія Маліщук, підрозділ потребує 4 додаткові штатні одиниці: архіваріуса, фахівця з прописки-виписки, ІТ-спеціаліста і працівника, який відповідатиме за процес нагородження.

Остання пропозиція викликала обурення і шквал жартів серед депутатів.

Так, депутат Олександр Згіблов «запропонував» ввести у штат департаменту «посаду цілувальника», а депутат Павло Карась – «посаду плакальщиці». Фракції «Черкащани» і ПВД заявили, що не будуть підтримувати внесену пропозицію.

У відповідь Лілія Маліщук просила запровадити хоча б посаду ІТ-спеціаліста. На це Павло Карась сказав, що міському голові давно слід запропонувати раді нову структуру виконавчих органів міськради, де і передбачити ІТ-підрозділ.

Однак пропозицію Маліщук до порядку денного все-таки включили. В кулуарах депутати з посмішками пояснювали один одному, що посада «фахівця з нагороджень» необхідна, щоб влаштувати на роботу дружину одного з депутатів.

Коли дійшло до голосування, жарти й усмішки повторились. Навіть міський голова Анатолій Бондаренко не міг стриматись від сміху.

Більшості рішення зібрати не змогло. Знервований депутат Віталій Косяк переходив від одного депутата до іншого, намагаючись у чомусь переконати колег.

Зрештою, Косяк запропонував провести повторне голосування. Але повторне голосування дало ще гірші результати, ніж перше: якщо перший раз за збільшення штату проголосував 21 депутат, то другий раз – тільки 19.

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