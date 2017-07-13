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Депутати «пропонували» взяти на роботу «плакальщиків» та «цілувальників»

13 липня 2017, 12:37 Новини Черкас та Черкаської області
Проти пропозиції збільшити штат департаменту організаційного забезпечення Черкаської міськради проголосували під час сьогоднішньої сесії більшість депутатів. Про це інформує журналіст «Прочерку».

Як заявила керівник департаменту Лілія Маліщук, підрозділ потребує 4 додаткові штатні одиниці: архіваріуса, фахівця з прописки-виписки, ІТ-спеціаліста і працівника, який відповідатиме за процес нагородження.

Остання пропозиція викликала обурення і шквал жартів серед депутатів.

Так, депутат Олександр Згіблов «запропонував» ввести у штат департаменту «посаду цілувальника», а депутат Павло Карась – «посаду плакальщиці». Фракції «Черкащани» і ПВД заявили, що не будуть підтримувати внесену пропозицію.

У відповідь Лілія Маліщук просила запровадити хоча б посаду ІТ-спеціаліста. На це Павло Карась сказав, що міському голові давно слід запропонувати раді нову структуру виконавчих органів міськради, де і передбачити ІТ-підрозділ.

Однак пропозицію Маліщук до порядку денного все-таки включили. В кулуарах депутати з посмішками пояснювали один одному, що посада «фахівця з нагороджень» необхідна, щоб влаштувати на роботу дружину одного з депутатів.

Коли дійшло до голосування, жарти й усмішки повторились. Навіть міський голова Анатолій Бондаренко не міг стриматись від сміху.

Більшості рішення зібрати не змогло. Знервований депутат Віталій Косяк переходив від одного депутата до іншого, намагаючись у чомусь переконати колег.

Зрештою, Косяк запропонував провести повторне голосування. Але повторне голосування дало ще гірші результати, ніж перше: якщо перший раз за збільшення штату проголосував 21 депутат, то другий раз – тільки 19.

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Коментарі  

 
+3 #10 федор принципиальный 15.07.2017 09:00
пАША ***** -старый хабарнык-ученик одарыча,как только его поросили из мэрии,стал говорить "умные"вещи.
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+9 #9 АЗОВ 14.07.2017 10:45
Після такої ганьби депутату Косяку треба скласти із себе депутатські повноваження, а пані Маліщук написати заяву на звільнення!
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+7 #8 Сервер 14.07.2017 09:32
Грустно. А им смешно. Хоть какая-то совесть у этих людей осталась?
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+9 #7 Бух. 14.07.2017 09:27
Одне депутатське чудо, яке під собою землі не чує - всі стібаються над ним, вирішив пристроїти на цю посаду свою дружину))))

Ганьба К***** пристосуванцю!! !
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+3 #6 Злюкен Механикен 13.07.2017 21:26
Чем хорош Порш Кайен, а особенно Кайен Турбо в руках наших депутаторагулей , так это тем, что никаких проблем с диагностикой неисправностей. Из за неуемных понтов и кривости рук этих деятелей двигатель всегда задран, причем задраны все 8 цилиндров!
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+7 #5 клоуни 13.07.2017 19:53
цирк на дроті. Згіблов +
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+3 #4 Щука 13.07.2017 15:49
Збільшення штату організаційного департаменту нормальна справа. Потрібно фаховий підхід до вирішення багатьох справ, в т.ч. і до нагородження. грамота в зуби замість грошей це нормальний спосіб економити гроші для премій депутатам і керівництву, апарату. А фахівція немає. Он щоб моржу подяку вручити сам мер на печатній машинці грамоту печатав.
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+29 #3 Андрій 13.07.2017 13:58
Взагалі некрасиво і неправильно брати на роботу у мерію жінок депутатів. Свого роду -
корупція. Хоча Косяк та Нищик з гриценком зі мною не погодяться
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+22 #2 Боря 13.07.2017 13:22
Подайте Малещук на ещё один Порше кане....
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+28 #1 Черкасчанин 13.07.2017 12:59
У Косяка получился косяк :lol:
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