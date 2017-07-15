«Ресурс є, але бажання не бачу!» – Ткаченко про ліквідацію наслідків негоди на Чорнобаївщині

Темпи подолання наслідків негоди на Чорнобаївщині неналежні. Про це сказав голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко на виїзному засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно відбулося в п’ятницю в Чорнобаї, повідомляє офіційний сайт ОДА.

Саме Чорнобай та село Красенівка найбільше в районі постраждали від негоди 1 липня. В останньому населеному пункті її наслідки вже майже ліквідували.

– Я вдячний і місцевій владі, і аграріям, і громаді Красенівки за активну взаємодію, – зауважив очільник області. – Натомість ситуація в самому Чорнобаї мене обурює. Зі свого боку ми подбали про фінансовий ресурс і допомогу з районів – як коштами, так і будівельниками. Однак досі селищна рада не дала жителям ані гривні допомоги на відбудову пошкоджених будинків. Маю купу скарг. Ненакритими тут лишаються з півсотні будинків. Місцева влада списує все на збір документів. Але це не відповідь! Минуло вже два тижні від негоди. Сусідній Золотоніський район відбудовується значно активніше, хоч постраждав не менше. Але там справді бачу мобілізацію зусиль. У перші дні було організовано постачання будівельних матеріалів (ми домовились із виробниками) та надання допомоги жителям. Тому висновок один: влада Чорнобая має згадати, що її обрали жителі, і належне організувати роботу. Бо ресурс і можливості є, але бажання немає!

Збитки від негоди на Чорнобаївщині оцінюють у понад 177 млн грн. Із них – майже 11 млн грн стосуються об’єктів соціальної сфери.

– Наступного тижня вже має бути готова проектно-кошторисна документація та експертиза щодо об’єктів соціальної інфраструктури, – сказав Юрій Ткаченко. – Таке доручення отримало районне керівництво. Це все потрібно для того, щоб отримати кошти з резервного фонду державного бюджету. Я мав відповідні розмови з Віце-прем’єр-міністром України Геннадієм Зубком і Першим віце-прем’єром Степаном Кубівим. Водночас найближчі дні на Чорнобаївщину приїдуть додаткові бригади будівельників, ми про це подбаємо. Зокрема, й у саме селище: допоможуть із накриттям багатоквартирних будинків, поліклініки тощо. Я вимагаю персональної відповідальності від усіх місцевих владців за організацію робіт із ліквідації наслідків негоди, зокрема й від керівництва РДА. До кінця дня мені нададуть чіткий графік їхнього виконання.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, негода завдала Черкащині збитків на близько 400 млн грн. За класифікатором, це – надзвичайна ситуація регіонального рівня. В епіцентрі лиха 1 липня опинилися Золотоніщина та Чорнобаївщина. Також постраждали Уманський, Черкаський, Канівський, Драбівський, Катеринопільський і Шполянський райони.

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