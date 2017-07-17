Винному у вбивстві біля нічного клубу винесли вирок

Сьогодні у Соснівському суді Черкас сьогодні оголосили вирок Іллі Новікову, підозрюваному у вбивстві Сергія Бондаренка. Його засудили до 8 років позбавлення волі, однак він має право на оскарження цього рішення в апеляційній інстанції, тож в залі суду під варту його не взяли. Також суд постановив сплатити батькам вбитого по 80 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди, - пише сайт "Про все".



Таким рішенням суду не задоволені батьки вбитого. Вони не впевнені, що Ілля Новіков відсидить увесь термін, переконані, що випустять його значно раніше. Те, що Новікова не взяли під варту в залі суду, здивувало і адвоката родини вбитого.

- Суд обрав 8 років позбавлення волі, але в той же час він не застосував арешт у залі суду. Для мене цей факт є дивним. Тепер у Новікова буде час на оскарження, і в цей період він знаходитиметься на тій мірі запобіжного заходу, яку йому обрав суд. Я не сумніваюсь, що сторона захисту буде оскаржувати вирок, - говорить адвокат Олена Нешенко.

Водночас батьки вбитого наголошують, що грошей вони не візьмуть.

- Батько Новікова привозив гроші. Але мій син і невістка сказали, що цих грошей брати не будемо, - кажуть батьки Сергія Бондаренка.

Зазанчимо, що дебати між стороною обвинувачення та стороною захисту проходили на судовому засіданні у п'ятницю, 14 липня. Тоді прокуратура й сторона обвинувачення вкотре говорили у суді, що підозрюваний Ілля Новіков, б'ючи загиблого Сергія Бондаренка, добре розумів силу своїх ударів. Натомість сам Ілля Новіков переконував, що це перебільшення.

- Не може людина не розуміти, що, наносячи удари в такі важливі органи як тулуб та голова, можуть настати такі наслідки. Також я дивуюся, що обвинувачений не розказує про свої здобутки, що є спортсменом. У 2015 році на боях без правил Новіков зайняв друге місце. Ми надали підтвердження цього факту. Тому, на мою думку, є всі підстави стверджувати, що Новіков є тренованим спортсменом і він усвідомлював небезпеку своїх ударів. Це було цинічне і зухвале побиття. Бондаренко жодного разу не підняв руки, а тільки захищав свою голову, й не мав жодної можливості опиратися. Так, Новіков, напевно, до кінця не розумів, що його дії можуть призвести до смерті особи. Але він не закінчив бити, поки Бондаренко не впав на землю. І не надав потім ніякої допомоги, а просто залишив лежачого потерпілого, - зазначила адвокат родини вбитого Олена Нешенко.

Сам Ілля Новіков під час дебатів сказав, що шкодує про те, що трапилося.

- Я розумію, як батькам важко після смерті сина. Та я розказав все, як тоді було, хоча адвокат і прокурор намагалися все перебільшити. Я не втікав з місця, був ініціатором, щоб викликати швидку допомогу. Ніяких пошкоджень я наносити не хотів, а те, що він (Сергій Бондаренко – ред.) упав - для мене стало несподіванкою. Таких наслідків я не очікував. Мені шкода, що так вийшло, - промовив Ілля Новіков.

У тому, що смерть Сергія Бондаренка настала не від ударів, а від падіння під час дебатів наполягав і захисник Новікова.

- Смерть настала від ушкодження, отриманого від падіння на тверду поверхню. Мій підзахисний наносив 4 удари і вони були не складними. Смерть настала від забою головного мозку. До того ж, коли хлопця привезли в лікарню, то не була проведена консультація нейрохірурга. Щодо Іллі, то він займається любительським спортом. Адже, якби він був спортсменом, то одним ударом, якби мав намір, міг завдати шкоди, - сказав адвокат Василь Демчик.

Нагадаємо, 29-річний черкащанин Сергій Бондаренко загинув у жовтні минулого року, після бійки під нічним клубом. Підозрюваного Іллю Новікова посадили під домашній арешт, хоча батьки вбитого просили взяти його під варту. Електронний браслет на Іллю Новікова вдягли під тиском громади.

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