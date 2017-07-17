Лютий прокоментував резонансну ДТП зі смертю жінки в Черкасах

Начальник ГУНП України в Черкаській області під час сьогоднішнього брифінгу на прохання журналістів прокоментував резонансну ДТП, яка сталася 12 липня в Черкасах і спричинила загибель літньої жінки та поранення трьох військовослужбовців.



– Резонансний випадок, стався в центрі міста... З невідомих причин жінка-водій скоїла наїзд на пішохода. Пішохід загинула на місці ДТП, після чого автомобіль скоїв наїзд ще на декілька автівок (в одному з них їхали працівники однієї зі служб). Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування, – скупо прокоментував подію пан Лютий.

За його словами, можливе коригування статті, за якою відкрито провадження, коли стануть остаточно відомі наслідки події (наразі троє поранених військовослужбовців проходять лікування від травм).

реклама