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Лютий прокоментував резонансну ДТП зі смертю жінки в Черкасах

17 липня 2017, 14:10 Новини Черкас та Черкаської області
Начальник ГУНП України в Черкаській області під час сьогоднішнього брифінгу на прохання журналістів прокоментував резонансну ДТП, яка сталася 12 липня в Черкасах і спричинила загибель літньої жінки та поранення трьох військовослужбовців.

Лютий1

– Резонансний випадок, стався в центрі міста... З невідомих причин жінка-водій скоїла наїзд на пішохода. Пішохід загинула на місці ДТП, після чого автомобіль скоїв наїзд ще на декілька автівок (в одному з них їхали працівники однієї зі служб). Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування, – скупо прокоментував подію пан Лютий.

За його словами, можливе коригування статті, за якою відкрито провадження, коли стануть остаточно відомі наслідки події (наразі троє поранених військовослужбовців проходять лікування від травм).

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Коментарі  

 
0 #2 депутат 17.07.2017 16:55
Лютий, що до цього часу не знає, що в нас для одних існують одні правила, а для інших другі, які дозволяють все, і це робиться з відома його підлеглих, а говорить про коригування статті, якщо потерпіші і родичі загиблої будуть мовчать то буде все відкориговано.
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+8 #1 Бух. 17.07.2017 16:30
На днях одне пяне бидло вискочило на лодкі з Селени та протаранило іншу лодку. У протараненій лодкі від удару померла жінка. Слідчий ДВА дні не порушував кримінальну справу. Поліція за викликом про смерть їхала ДВІ години!!!!

І коментюй пан Лютий тепер, чтого мовчать прес.центр та така робота у підлеглих...
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