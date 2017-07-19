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У черкаських тролейбусах запрацював «електронний квиток»

19 липня 2017, 11:52 Новини Черкас та Черкаської області

Відсьогодні у черкаських тролейбусах з’явилася можливість сплатити за проїзд, не застосовуючи готівки, – через смартфон. Про це «Прочерку» повідомив представник громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.

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Досі така можливість була в автобусах маршрутів № 8, 21, 26, 27. Тепер QR-коди з’явилися і в тролейбусах.

Як і раніше, діятимуть також звичні паперові квитки, щоб кожен міг обрати найзручніший для себе спосіб оплати.

Нагадаємо, для черкащан у липні-вересні діє акція «Катаємо безкоштовно!» Клієнти ПриватБанку можуть оплатити проїзд в транспорті з картки Mastercard, відсканувавши стикер із зображеним QR-кодом (щонайменше двічі протягом одного дня) й отримати повернення коштів за другий куплений квиток на свою картку Mastercard.

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Фото: Фейсбук / Черкасский троллейбус.

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