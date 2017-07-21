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Експеримент: до Ткаченка зателефонував «англомовний естонський журналіст»

21 липня 2017, 12:00 Новини Черкас та Черкаської області
У рамках експерименту «Обозревателя» до голів облдержадміністрацій телефонував працівник видання, представляючись «англомовним естонським журналістом». Так «Обозреватель» намагався з’ясувати рівень знання мови керівниками областей. Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко англійською не розмовляє, але має фахівця, який робить це замість нього.

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Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко виявився неангломовним, але теж скористувався англомовним помічником. Після губернаторського «ван момент» слухавку взяв англомовний помічник. Але згодом пан Ткаченко оговтався та зауважив, що не має часу на відповіді, бо в нього нарада.

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Коментарі  

 
-1 #5 Vslobodianuk@mail.ru 21.07.2017 14:52
Юра хороший парень и порядочный брехун
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+4 #4 Я черкащанин 21.07.2017 13:30
Цитую Г**сь:
Боже,ке не омсвічена людина,просто тупа, а ще губернатор...Ганба такому губернатору..він напевно жо цього часу і на компютери не вміє працювати

Г**сь, від душі радію вашій офігенній оМсвіченості, адже ви вже навчилися працювати на КОМПЮТЕРИ.
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+3 #3 Не цікаво 21.07.2017 13:05
Дивний експеримент. Хіба англійську вже кожен має знати? Мене більше цікавить, що Ткаченко розказав би про банкрота, який ремонтує міст через Дніпро.
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+7 #2 Ол райт 21.07.2017 12:48
Проблема в тому, що і помічник - дубдерево в англійській. Довелося брехонуть про нараду)
А подзвонили б Овчаренку чи Омаргалієву - то ті й українською говорить не вміють
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-6 #1 Г**сь 21.07.2017 12:30
Боже,ке не омсвічена людина,просто тупа, а ще губернатор...Ганба такому губернатору..він напевно жо цього часу і на компютери не вміє працювати
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