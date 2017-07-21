Експеримент: до Ткаченка зателефонував «англомовний естонський журналіст»

У рамках експерименту «Обозревателя» до голів облдержадміністрацій телефонував працівник видання, представляючись «англомовним естонським журналістом». Так «Обозреватель» намагався з’ясувати рівень знання мови керівниками областей. Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко англійською не розмовляє, але має фахівця, який робить це замість нього.



Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко виявився неангломовним, але теж скористувався англомовним помічником. Після губернаторського «ван момент» слухавку взяв англомовний помічник. Але згодом пан Ткаченко оговтався та зауважив, що не має часу на відповіді, бо в нього нарада.

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