Погрози меру: Бондаренко знайшов у своїй поштовій скриньці гранату та записку

Кримінальне провадження відкрито за статтею 350 Кримінального кодексу України. Проводяться заходи по встановленню особи зловмисника.

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення від міського голови міста Черкаси про те, що він в своїй поштовій скриньці виявив предмет, схожий на гранату. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, експерти, кінолог з собакою та вибухотехніки. Оглядом місця події встановлено, що вказаний предмет являється ржавим корпусом від гранати Ф-1 в якому знаходилася записка з погрозами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи по встановленню особи зловмисника.

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