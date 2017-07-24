Дію договору з ремонту черкаського мосту продовжено до 1 липня 2018 року

Термін дії договору з ремонту черкаського мосту через Дніпро продовжено до 1 липня 2018 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні системи державних закупівель «ProZorro».



Як випливає із додаткової угоди до договору, підписаної 14 липня, зміни внесено, «враховуючи технологічну неможливість виконання в поточному році всього запланованого обсягу робіт у відповідності до проектно-кошторисної документації, що пов’язане зокрема, із тривалістю проведення процедур закупівель по об’єкту».

Темпи робіт на черкаському мосту через Дніпро досі залишаються незадовільними, що призвело до серйозного відставання у раніше затвердженому графіку ремонту мосту. Про це під час сьогоднішньої координаційної наради повідомив заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації Сергій Овчаренко, інформує «Вичерпно».

Наразі на мосту вже почали проводити роботи в дві зміни, протягом яких працюють близько 40 працівників підрядної організації «Альтком».

Роботи з облаштування асфальтобетонного покриття планують завершити до середини вересня цього року. Так само до 15 вересня мають виправити ситуацію із відставанням у графіку робіт на мосту.

– Підрядна організація «Альтком» до виконання робіт приступила 19 червня. На жаль, на самому початку підприємство неналежним чином організувало роботу, внаслідок чого мало місце відставання від затвердженого графіку, – повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Черкаській області Владислав Демиденко. – Зрештою, на спільних нарадах було відкориговано графік проведення ремонтних робіт. Протягом останніх 15 днів підприємством значно збільшена кількість робітників, залучена додаткова техніка, роботи проводяться у дві зміни.

Наразі, за словами пана Демиденка, відбувається фрезерування асфальтобетонного покриття по всьому лівому проїзду, демонтаж бар’єрного огородження і захисних секцій, вже замінено три залізобетонні плити і обстежуються інші, 6 прогонів мосту підготовлені для проведення робіт із монтажу арматури та бетонування.

– У п’ятницю був перерахований аванс «Альткому» і наразі завезені всі матеріали для проведення робіт з армування та бетонування залізобетонної плити. Укладені необхідні договори з постачання матеріалів, – сказав Демиденко.

На мосту проводитимуться такі види робіт: облаштування нової монолітної залізобетонної накладної плити по існуючим залізобетонним плитам проїзної частини мосту; облаштування ізоляції на основі бітумно-латескної емульсії; покриття проїжджої частини двома шарами асфальтобетону; облаштування захисного шару низу існуючих залізобетонних плит полімерними матеріалами; заміна освітлення; облаштування металевого двохсекційного оцинкованого огородження проїзної частини та інше.

Фото ремонту мосту: САД у Черкаській області

реклама