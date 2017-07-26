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Громадськість просить мера розібратись із забудовою на Митниці

26 липня 2017, 10:27 Новини Черкас та Черкаської області
Вчора у Черкаській міській раді провели громадські обговорення з приводу забудови багатоповерхівками прибережну зону в районі Митниці. Про це інформує журналіст «Прочерку».

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Для обговорень зібрались представники громади, «Національного корпусу», а також міські архітектори та очільник міста Анатолій Бондаренко.

Як заявив директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін, міськрада місяць приймала пропозиції щодо забудови.

Активіст «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук поцікавився, чи є окресленою червона берегова лінія та рекреаційні зони.

Зрештою, ці питання повинні підняти під час громадських слухань. Таку резолюцію прийняли учасники обговорень.

«Рішенням учасників громадських обговорень було звернутись до міського голови для подальшого проведення громадських слухань щодо визначення червоної смуги забудови і рекреаційної зони берегової лінії, а також встановлення мораторію на зміну цільового призначення зазначених територій», - йдеться у резолюції.

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