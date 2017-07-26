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Що витворяла негода у Черкасах? (ФОТО)

26 липня 2017, 19:16 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні доволі неочікувано для черкащан містом прокотилась негода із сильним вітром та дощем. Світлини наслідків негоди черкащани активно поширюють у соціальній мережі.

 

 

Так, депутат міськради Максим Шило зафіксував «безпілотні судна» у вигляді сміттєвих баків, які рухались вулицею Гагаріна.

Не обійшлось без наслідків і для одного з черкаських торгівельних центрів.

«Хрещатик-сіті» трохи покоцало», - написав черкащанин Олександр Носенко.

Фото зваленого дерева на бульварі Шевченка поблизу "Ощадбанку" поширив Ігор Нестеренко.

Про ще одне звалене дерево інформує черкащанин Євген Єзик.

"Тактильна згадка про історичну памятку нe постраждала, алe питання до відділу eкологіі, чому впало дeрeво, аджe щорічні обстeжeння, купа зрізаних дeрeв？", - написав пан Євген.


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