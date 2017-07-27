Підрядник пояснив, чому на Героїв Дніпра вода била ключем з-під землі

«На реконструйованій ділянці зливова каналізація працює. Проблема на відрізку між перехрестям Смірнова і до Козацької. Уся вода з кільця на Смірнова, з Чорного яру, з Гагаріна іде по колектору до витоку на Козацькій... А там засмітилось, обвалилось, труби потріскали, чи залоїлось... Не буду стверджувати... Закони фізики ніхто ще не відміняв. Відбувається підпор води, і, як наслідок – фонтан», – пояснив підрядник.
За його словами, єдиний вихід із ситуації – якомога швидше провести реконструкцію третьої частини Героїв Дніпра, зокрема й зливової каналізації на тому ж відрізку.
Як повідомлялося, сильна гроза у Черкасах встигла відзначитися в усіх районах міста.
Фото: Фейсбук / Андрій Черевань
Вони про це знають, але жадібність застилає розум й самозбереження.
Та Департамент ЖКГ - це взагалі - аут. Путнього від слова не почуєш, не кажучи про якість роботи. Таке враження, що там одні .діоти.