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Підрядник пояснив, чому на Героїв Дніпра вода била ключем з-під землі

27 липня 2017, 12:27 Новини Черкас та Черкаської області
Після зливи, що пройшлася напередодні Черкасами, на нещодавно відремонтованій вулиці Героїв Дніпра забив з-під землі «фонтан». Як пояснив представник заступник директора підрядної організації ПП «Дорстрой» Ігор Віблий, вода била ключем з-під землі через проблему в зливовій каналізації, інформує vikka.ua.

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«На реконструйованій ділянці зливова каналізація працює. Проблема на відрізку між перехрестям Смірнова і до Козацької. Уся вода з кільця на Смірнова, з Чорного яру, з Гагаріна іде по колектору до витоку на Козацькій... А там засмітилось, обвалилось, труби потріскали, чи залоїлось... Не буду стверджувати... Закони фізики ніхто ще не відміняв. Відбувається підпор води, і, як наслідок – фонтан», – пояснив підрядник.

За його словами, єдиний вихід із ситуації – якомога швидше провести реконструкцію третьої частини Героїв Дніпра, зокрема й зливової каналізації на тому ж відрізку.

Як повідомлялося, сильна гроза у Черкасах встигла відзначитися в усіх районах міста.

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Фото: Фейсбук / Андрій Черевань

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Коментарі  

 
+1 #4 Світлана 27.07.2017 14:28
Цитую За Митницю!:
Бондаренко і Трєнькін, ви - нездари в усьому. Пора вже в цьому зізнатися!!!

Вони про це знають, але жадібність застилає розум й самозбереження.
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+5 #3 Юрист 27.07.2017 14:02
Цитую Федорович.:
Міський голова малює квітники на реконструйовані й частині вулиці, замість того щоб до початку реконструкції вирішити питання перекладки зливового колектору на труби більшого діаметру . Без виконання цих робіт ,- гроші на вітер. Анатолій Васильович, хто Вас консультує? Чому цього не передбачили проектанти? Чим в цей час зайняті фахівці з департаменту ЖКГ? А замісник по комунальним питанням? Де взагалі Ваша команда? Це все напевне від того що кругом Вас одні однопартійці?!

Та Департамент ЖКГ - це взагалі - аут. Путнього від слова не почуєш, не кажучи про якість роботи. Таке враження, що там одні .діоти.
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+4 #2 Федорович. 27.07.2017 13:01
Міський голова малює квітники на реконструйовані й частині вулиці, замість того щоб до початку реконструкції вирішити питання перекладки зливового колектору на труби більшого діаметру . Без виконання цих робіт ,- гроші на вітер. Анатолій Васильович, хто Вас консультує? Чому цього не передбачили проектанти? Чим в цей час зайняті фахівці з департаменту ЖКГ? А замісник по комунальним питанням? Де взагалі Ваша команда? Це все напевне від того що кругом Вас одні однопартійці?!
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+5 #1 За Митницю! 27.07.2017 12:56
Бондаренко і Трєнькін, ви - нездари в усьому. Пора вже в цьому зізнатися!!!
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