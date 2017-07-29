На Шполянщині блискавка вбила жінку. 53 населені пункти знеструмлено

За інформацією ДСНС, Україні через складні погодні умови 28-29 липня – дощ, грозу, пориви вітру – загинула одна людина. Як повідомляє прес-служба управління ДСНС у Черкаській області, в Шполянському районі вчора о 18.30 в с. Антонівка на пасовищі від удару блискавки загинула жінка 1982 року народження.





Як повідомляє управління ДСНС України в Черкаській області, внаслідок погіршення погодних умов 53 населених пунктів області залишилися без електропостачання.

Станом на 06:00 годину 29 липня внаслідок несприятливих погодних умов та спрацювання систем захисту були відключені 580 трансформаторних підстанцій та порушено електропостачання 53 населених пунктів області (Черкаський- 3, Городищенський - 4, Драбівський - 3, Жашківський – 8, Канівський -11, Корсунь-Шевченківський - 9, Монастирищенський – 1, Уманський - 4, Шполянський – 1, Христинівський -1 та Маньківський райони - 8).

Для відновлення електропостачання залучені аварійні бригади Обленерго.

Внаслідок несприятливих погодних умов 28 липня, - сильна злива, град, пориви вітру, найбiльше постраждав Шполянський район. В 4-х населених пунктах району сталось повалення дерев, опор електромереж, пориви ліній електропередач, зірвано покрівлі та побито градом дахи приватних будинків. В селi Лип'янка поривом вітру частково було зірвано покрівлі з 22-х та повністю - з 5-ти приватних житлових будинків, частково розкриті покрівлі торгівельного закладу РайСТ та частини зернотоку ТОВ «Трайгон-Фармінг-Харків». Повалено 5 електроопор. В селах Нечаєво, Кавунівка та Маслове були побиті градом дахи приватних будинків.

Для ліквідації наслідків негоди особовий склад Шполянського РВ Управлiння ДСНС було піднято за сигналом «Збір - аварiя», в населенні пункти, що постраждали були направленi мобільні групи. Загалом на мiсцях надзвичайноi подii працювали 4 одиницi техніки, та 33 рятiвника, якими виконана наступна робота: в мiстi Шпола, на вулицi І. Гончара, 23 особовим складом чергового караулу 17-ї ДПРЧ, спільно з комунальними службами, аби запобiгти пiдтоплення пiд’їзду 5-ти поверхового житлового будинку, були виконанi роботи щодо ремонту водовідвідної труби. На вулицi О. Кондратюка на пiдтопленiй дiлянцi виконувались роботи щодо відновлення руху автомобілів. На підтопленій ділянці 80 км. автошляху «Золотоноша – Умань» особовим складом чергового караулу 17-ї ДПРЧ виконувались роботи щодо відновлення руху автомобілів. Тут також з води були витягнутi 3 автомобiлi. У селi Сердегівка рятувальники чергового караулу 17-ї ДПРЧ розпиляли та прибрали 5 дерев, які внаслідок дощу та сильного вітру впали на дорогу та перекрили рух транспорту. В Шполi на перехресті вул. Старицького та вул. Торгової особовим складом мiсцевоi пожежно - рятувальноi частини за допомогою насосної технiки було відкачено воду з перехрестя вулиці та територiї затоплених 5 ти приватних домоволодінь.

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