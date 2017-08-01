Тулуб уже не в розшуку, звільнений «з-під варти» та повернув собі майно

Екс-глава Черкаської області може спокійно засмагати на лежаках чи то в сонячних Піренеях, чи в не менш сонячному Криму. Гуманні черкаські суди вирішили не обмежувати "право на пересування" екс-губернатора в Україні та зняли арешт з його "козирних" земель в Київській області, пише "Інфоміст".





24 лютого 2014 року колишньому голові Черкаської ОДА Сергію Тулубу було оголошено про підозри за 3 "кримінальними" статтями: за частиною 1 статті 172 ККУ (грубе порушення законодавства про працю), частиною 2 статті 191 (незаконне одержання матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням службового становища), частиною 1 статті 364 (зловживання владою).

Наступного дня, 25 лютого, слідчим суддею задоволено клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного Тулуба.

При цьому всі зазначені підозри і клопотання звучали, коли за головним регіоналом області і слід пропав. За інформацією ЗМІ, Тулуб покинув облюбовану ним Черкащину ще 21 лютого, при цьому написавши заяву про звільнення з посади очільника області. Сергія Борисовича було оголошено в міжнародний розшук.

З роками постреволюційний пил почав осідати, а з ним танули і кримінальні справи проти одіозного екс-губернатора, що в той час вигрівався на сонці чи то Марбельї, чи то Мадейри, чи то і Криму.

У квітні 2014 та в листопаді 2016 року прокурорами були внесені постанови про закриття кримінальних проваджень по діяннях Тулуба: зокрема, щодо зловживання владою та замаху на привласнення 600 тис. грн. бюджетних коштів.

Своє продовження в матеріалах досудового слідства отримала лише історія з використанням службового транспорту, та й вона, схоже, близька до свого фіналу. У міжнародному розшуку екс-губернатор пофігурував лише кілька місяців, уже 6 травня 2014 року Тулуб був "знятий" звідти.

У відповідь на інформаційний запит видання «Інфоміст» у лютому 2016 року у Нацполіції повідомили, що Сергій Тулуб перебуває у державному розшуку. Проте станом на сьогодні в базі розшуку МВС "Особи, які переховуються від органів влади" персона екс-губернатора відсутня.

11 січня 2014 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження, підозрюючи Сергія Тулуба у зловживанні службовим становищем. Як встановило досудове слідство, очільник Черкаської ОДА використовував службові автомобілі у власних цілях у вихідні та святкові дні, а також на відстань, що перевищує 200 км, без відповідних розпоряджень на відрядження, чим допустив розтрату бюджетних коштів у вигляді сплати коштів за послуги з перевезення на суму 112,5 тис. грн.

У лютому екс-губернатору було повідомлено про підозру, 28 березня 2014 року Сергію Борисовичу було заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з матеріалами суду, захисник Сергія Борисовича Діана Зарецька звернулася в суд із клопотанням щодо скасування запобіжного заходу. За версією захисту, "на теперішній час усунуті ризики, на запобігання яких обирався запобіжний захід підозрюваному і змінилися обставини кримінального провадження, а тому відсутня потреба у застосування найсуворішого запобіжного заходу".

За словами захисника, підозрюваний перебуває за межами країни, бо не може повернутися в Україну саме через запобіжний захід, що суттєво обмежує його право на вільне пересування. Натомість всупереч вимог закону у вказаній ухвалі не визначений строк її дії.

Прокурор та слідчий (відповідно Олійник І.П. та Хомік М.В) не заперечували проти задоволення клопотання. Прокурор також зауважив, що підозрюваний на теперішній час не перебуває у міжнародному розшуку.

У березні 2017 року захисник підозрюваного перерахував суму розтрати в 112,5 тис. грн на рахунок казначейства.

Водночас, як йдеться в ухвалі суду, кримінальне провадження не може бути закінчене, оскільки фактичне місцезнаходження підозрюваного залишається невідомим, але, за твердженням захисника, підозрюваний бажає повернутися до України і сприяти подальшому розслідуванню кримінального провадження.

Суд інформує, строк дії ухвали слідчого судді від 28 березня 2014 року про застосування запобіжного заходу закінчився 26 травня 2014 року. Тобто на тепер у підозрюваного взагалі відсутній обраний у передбачений законом порядок будь-який запобіжний захід у рамках цього кримінального провадження.

В ухвалі зазначається про сумніви щодо наявності/відсутності обставин для правомірного затримання підозрюваного та утримання під вартою.

У підсумку 11 квітня 2017 рокуслідчий суддя Придніпровського райсуду Черкас Дунаєв ухвалив припинити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Сергія Тулуба, який обраний 28 березня 2014 року.

1 серпня 2014 року Апеляційний суд Черкаської області наклав арешт на дві земельні ділянки, що належать Сергію Тулубу, на території "козирної" Козинської селищної ради Обухівського району Київської області.

Згідно з матеріалами суду, 28 листопада 2016 року заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області винесена постанова про закриття кримінального провадження в частині підозри у грубому порушенні законодавства про працю та зловживання владою. Таким чином Тулуб вже не підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачає спеціальну конфіскація, що було підставою для накладення арешту.

31 травня 2017 року слідчий суддя Скляренко скасував арешт майна екс-губернатора в Київський області.

реклама