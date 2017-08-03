У справі Обленерго відбувся ще один суд

Цього разу столичні судді розглядали апеляційну скаргу ТОВ «Черкасизалізобетонстрой». Усе – аби вивести зі складу кредиторів ПАТ «Черкасиобленерго» основного кредитора - ДП «Енергоринок». Останньому енергетичне підприємство винне 114 млн грн, адже з 2004-го року перебуває в банкрутстві в стадії розпорядженням майном. Вимагаючи правдивого судочинства, більше ста енергетиків знову вирушили до Києва. Колектив укотре підтримали активісти Нацкорпусу.





Прикметно, що у ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» виступати апелянтом узагалі не було права. Адже все, що пов’язує «Черкасизалізобетонстрой» з «Черкасиобленерго» – заборгованість енергетичного підприємства, сплачена на момент подання скарги. Саме на цьому акцентували увагу суддів представники ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Енергоринок», Генеральної прокуратури України, НКРЕКП. Зрештою, слуги Феміди погодилися, що заява апелянта – фікція й задоволенню не підлягає. Вони ухвалили рішення про припинення апеляційного провадження.

Сама ж апеляція, подана до Київського апеляційного господарського суду «Черкасизалізобетонстроєм», мала на меті визнання виконаними боргових зобов’язань ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок». Відтак, якщо борг оплачений, то можна вивести ДП зі складу кредиторів ПАТ, залишивши у ньому лише три, наближених до колишньої голови правління ПАТ Світлани Кузьмінської, підприємства. За таких умов, право вимог до боржника можна було б передати третій особі. Це і було планом екс-керівниці. Зокрема, був розроблений алгоритм санації черкаського підприємства. Наразі за цим фактом триває розслідування НАБу.

- Між сторонами «Черкасизалізобетонстрой» та ПАТ «Черкасиобленерго» 5 листопада 2009 року був укладений договір про погашення заборгованості з частковою оплатою її суми, відповідно до умов сторони визнають, що сума боргу Обленерго перед «Черкасизалізобетонстрой» становить 140,8 тис грн. Сторони домовилися, що оплата та буде проведена частково і становитиме 140 тис грн. Після оплати кредитор у триденний термін зобов’язаний звернутися до суду з клопотанням про погашення боргу та відкликання своєї заяви про визнання його кредитором у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго». На виконання цього договору платіжним дорученням було проведено оплату кредиторської заборгованості відповідно в сумі 140 тис, тобто кредиторські вимоги повністю погашені, - повідомила суду директор з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» Катерина Беспалова.

Представник ДП «Енергоринок» Дмитро Саква також наголосив на тому, що апеляційна скарга ТОВ «Черкасизалізобетонстрой» є безпідставною. Мовляв, навіть договір, за яким товариство має право на кредиторські претензії, до матеріалів справи не долучався. Тим часом арбітражний керуючий у справі банкрутства займає протилежну позицію.

- У даному випадку найбільш актуальним є вирішення питання визнання боргу «Черкасиобленерго» відповідно до експертизи погашеним, бо тоді конкурсний борг зменшиться на 114 мільйонів. Це буде вигідно для боржника, бо так він удвічі збільшить свою платоспроможність, - вважає розпорядник майна Валентин Литвин.

Саме його після засідання черкаські енергетики провели криками «Ганьба!». Юристи та організатори поїздки привітали своїх колег з винесенням рішення суду на користь Обленерго й подякували працівникам за небайдужість та активність.

Нагадаємо, наразі ПАТ «Черкасиобленерго» стабілізувало свою роботу: страйки призупинені, обраний новий голова правління Олег Самчук, виплачується заборгованість із заробітної плати, налагоджений діалог із основним споживачем електроенергії ПАТ «Азот», на підприємство повертаються фахівці, удосконалюється робота структурних підрозділів.

Про це інформує сайт Обленерго

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