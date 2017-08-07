Крайнього у порятунку тисячолітнього дуба з Черкащини знайти не вдалося

Один з трьох так званих вікових дубів Тараса, що неподалік маєтку Енгельгарда в Будищах на Звенигородщині, всох давно і лише вряди-годи викидає зелені гілки. У цьому «Прочерк» запевнив директор Шевченківського коледжу, що є відгалуженням Уманського національного інститут садівництва, Олександр Потабенко.



По документах дуб вважався тисячолітнім. Він з іще двома дубами був серед переліку пам’яток, що входили до створеного свого часу заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Проте ні на балансі в заповіднику, ні на балансі в лісівників (дуб росте практично в лісі), ні на балансі в навчального закладу він не стояв. Нині він геть сухий, від нього відкололася і впала велика гілка.

Лісівники від дуба відхрестилися одразу, те ж саме і місцева влада, тепер відхрещуються і освітяни, хоча земля, на якій ростуть всі три віковічні дуби, в їх користуванні.

– Той дуб засох не один десяток років. Він періодично лише викидає гіллячки. Відновленню не підлягає. Хіба можна законсервувати, але потрібні кошти. Ви бачили, що там гілляка велика відпала. Ми її нікуди не прибираємо. Щоб було видно, що від нього. З іншого боку, нічого вічного немає… – каже Олександр Потабенко. – А взагалі, у мене немає інвентарних номерів дубів, тобіж як інвентарна одиниця вони на балансі нашого освітнього закладу не числяться. Числиться лише земельна ділянка, де вони стоять.

Окремо Потабенко акцентує увагу на іншому дубові, що частково вже лікували і який стоїть на палицях.

– Ось він потребує зараз найперше лікування. Там потрібно зробити консервацію дупел, зробити нове накриття (старе було металеве, тому його вкрали… - ред.) – зазначає директор коледжу. – Хто має платити? Ну, дати коледжу кошти, щоб вони розпоряджалися і платили фахівцям за роботу з дубом, то ми такого не хочемо. Бо ми навчальний заклад і таким не займаємося…

Він каже, що лікувати дуб мають фахівці. Проте запрошувати їх і починати роботу мають саме представники заповіднику.

Хто чітко має брати на себе організаційну функцію по лікуванню вже цього дуба, який ще живий, не сказала і керівниця заповіднику Людмила Шевченко. Вона також не назвала чітко суму, яка потрібна на лікування дуба.

Нагадаємо, що нині розібратися в ситуації приїхав новопризначений директор департаменту Олександр Шабатін. Новий керівник департаменту схвильований ситуацією не лише щодо стану дубів, а й щодо багатьох об’єктів культурної спадщини в цілому. Зокрема, він наголосив, що слід негайно навести лад з документацією та залучати фахівців до лікування історичних дубів. Очевидно, що звертатимуться з цього питання будуть до Міністерства, адже заповідник є національним, тож підпорядкований напряму Києву. Шабатін був стурбований тим, що досі через паперову тяганину не була надана належна допомога віковим деревам...

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