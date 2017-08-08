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Радуцький пішов з виконкому з криками «Ганьба!»

08 серпня 2017, 10:20 Новини Черкас та Черкаської області
Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький ініціював розгляд на виконкомі проекту рішення щодо надання містобудівних умов забудовнику в районі Митниці.

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Однак, для того, аби включити проект рішення до порядку денного не вистачило одного голосу. Після цього Радуцький з криками «ганьба» залишив зал засідань.

При включенні проекту рішення до порядку денного «утримались» зокрема заступники міського голови Геннадій Шевченко та Станіслав Овчаренко.

Останній аргументував свій вчинок тим, що проект рішення є «сирим» і не готовий для розгляду. На цьому наголосив і юрист.

- Я не буду голосувати за незаконне рішення, - наголосив Овчаренко.

Натомість Радуцький дуже обурився цими діями членів виконкому і наголосив, що такі дії суперечать інтересам міста. Зрештою, проект рішення повернули на доопрацювання та розглянуть на наступному засіданні виконкому. Деталі згодом.

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Коментарі  

 
+2 #7 Жевжик 08.08.2017 11:26
страно, а как это поясняют юристы, когда член выконкому Адрей Му***К не голосует про прыпынення сомнительной стройки своего отца Му***ка?
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+1 #6 ХМ 08.08.2017 11:23
Чесно... нема вам нікому віри... Не за місто ви переживаєте, а щоб бабло в нужне русло направити. Туалет в парку хіміків - от ваш рівень... так і там ви умудрились 500 штук стирити
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+1 #5 Ротенберг 08.08.2017 11:10
Ну і що? Результату пшик!
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+2 #4 Саша секретар 08.08.2017 11:09
Я ж бабки від забудовника отримав, а вони не голосують, що тепер я братві скажу???
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+2 #3 Лора Ру......... 08.08.2017 11:07
Це Стас після сильного булуна і не зрозумів про що мова йде взагалі
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-7 #2 Олена 08.08.2017 10:37
Продажний Радуцький - ганьба міста!!!! Вкотре працює в міській раді та підбурює владу до війн, скандалів, битв!!!! Набридло!!! Місто повинно розвиватись!!!! Геть такого політика!!!!!!
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0 #1 Крава 08.08.2017 10:31
Черкаський Корейка продовжує шоу... Поки не стане доларовим мільйонером не заспокоїться :P :P :P :P :P
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