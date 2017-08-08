Радуцький пішов з виконкому з криками «Ганьба!»

Однак, для того, аби включити проект рішення до порядку денного не вистачило одного голосу. Після цього Радуцький з криками «ганьба» залишив зал засідань.

При включенні проекту рішення до порядку денного «утримались» зокрема заступники міського голови Геннадій Шевченко та Станіслав Овчаренко.

Останній аргументував свій вчинок тим, що проект рішення є «сирим» і не готовий для розгляду. На цьому наголосив і юрист.

- Я не буду голосувати за незаконне рішення, - наголосив Овчаренко.

Натомість Радуцький дуже обурився цими діями членів виконкому і наголосив, що такі дії суперечать інтересам міста. Зрештою, проект рішення повернули на доопрацювання та розглянуть на наступному засіданні виконкому. Деталі згодом.

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