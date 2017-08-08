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Тулуб повернувся на Черкащину, – Томенко

08 серпня 2017, 13:05 Новини Черкас та Черкаської області
Виправданий судом екс-очільник Черкаської ОДА відвідав Черкаську область. Про це у Facebook пише колишній віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.

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«Вчора прокурорські розповіли історію приїзду на Черкащину одного з найближчих соратників Януковича - Тулуба. "Професійні" правоохоронні органи та "чесні" суди не знайшли й натяку на злочинні й незаконні дії вугільного мафіозі, колишнього очільника Черкащини та співвласника мисливських угідь Януковича в Сухолуччі?!

Як розповідають, Сергій Борисович ОСОБИСТО ознайомився з документами про його ПОВНУ ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДСУДНІСТЬ на території України та почаркував зі своїми колегами по колишній владі області. Розповів, що втомився відпочивати і літати між своїми "чесно" заробленими віллами і будинками в Іспанії, Криму та під Москвою. Хочеться йому вже й до влади повернутися!

Нагадаю, що за час керівництва Черкащиною Тулуб привіз з собою цілий десант донецьких та обклав "податками" і мертвих і живих і ненарожденних... Один бізнесмен розповідав, що якби нинішні очільники області та місцеві поміщики - вони ж депутати ВР та обласної ради заплатили на підтримку армії скільки вони платили в офіційний і в неофіційних фонди Тулуба, то українські військові були б краще укомплектовані, анїж натовці!

За час "донецької окупації" Черкащини від тиску та погроз передчасно відійшли на той світ кілька відомих керівників господарств. Жорстоке побиття молоді біля ОДА Луганською міліцією, яку викликав наляканий Тулуб, залишилося теж нерозкритим, як і десятки інших злочинів!

От я думаю, що прокурорам, суддям та поліції не зарплати треба збільшувати, їм би СОВІСТІ І ЧЕСТІ ПОБІЛЬШЕ!

А місцева влада що ж робить - запитаєте? НІчого - дивиться на "торгуючий та заробляючий" владний Київ і "потихеньку" земельку скуповує та бюджетні гроші ділить! Навіщо їм бороться з тулубами, бо як ті знову до влади прийдуть треба буде ж знову в їхні фонди гроші здавати та прославляти "'славних синів Черкащини"! – емоційно висловлюється Томенко.

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Коментарі  

 
+3 #14 Ох 08.08.2017 15:53
Заспокойтеся, від нього своїх тошнило більше ніж так званну упузіцію яка до останнього граласяся з ним в підкилимні ігри.
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+1 #13 ДедМарина 08.08.2017 15:51
Цитую Дед:
А что мы хотели,сидеть имея под сракой мягкое кресло и гневно клеймить позором всю эту мразь при власти,надеясь на их испуг.Нет друзья "возвращение"это только начало,а дальше прогноз один-это ответка всем нам,кто прямо или косвенно поддержал события на Майдане. Кто нам виноват,что пипл хавает всё,что ему преподносят.Если осенью не выйдем на Майдан и не заставим эту гниду(власть) пойти на досрочные выборы,уверяю вас,что путин на фоне с парашаенко покажется нам ангелом во плоти.

Можно уже начинать, волать - Йуля! Йуля! Йуля! Багиняяя ты наша в змеиных тухлях!
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+2 #12 Дед 08.08.2017 15:30
А что мы хотели,сидеть имея под сракой мягкое кресло и гневно клеймить позором всю эту мразь при власти,надеясь на их испуг.Нет друзья "возвращение"это только начало,а дальше прогноз один-это ответка всем нам,кто прямо или косвенно поддержал события на Майдане. Кто нам виноват,что пипл хавает всё,что ему преподносят.Если осенью не выйдем на Майдан и не заставим эту гниду(власть) пойти на досрочные выборы,уверяю вас,что путин на фоне с парашаенко покажется нам ангелом во плоти.
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+2 #11 . 08.08.2017 15:29
Козлик приїхав на Черкащину?! Ню-ню... 8)
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+3 #10 Марина 08.08.2017 15:20
Порошенко своих не сдаёт.
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0 #9 Пробний шар Колі 08.08.2017 15:07
В кращих тарадиціях Гебельса, а Коля молодець?
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+4 #8 1 08.08.2017 15:00
Цитую Ризикує, чумазий:
Тулупок інше не враховує - він же може просто нарватися на когось із реальних майданівців ;-)


Нажаль, немає випадків, коли "колишні" можновладці (за 3 роки вісля Майдана) нарвались на реальних майданівців...
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+6 #7 дормидонт 08.08.2017 14:52
ПИРИДАСТЫ
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+5 #6 правда 08.08.2017 14:52
вилупок не розуміє, що невсі на Черкащині продаються і його просто можуть тут кончити, як казав Булатецький
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+4 #5 Prof 08.08.2017 14:47
Он заплатил Порошенко и Геращенко теперь абсолютно чист перед барыгами
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