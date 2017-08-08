Тулуб повернувся на Черкащину, – Томенко

Виправданий судом екс-очільник Черкаської ОДА відвідав Черкаську область. Про це у Facebook пише колишній віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.

«Вчора прокурорські розповіли історію приїзду на Черкащину одного з найближчих соратників Януковича - Тулуба. "Професійні" правоохоронні органи та "чесні" суди не знайшли й натяку на злочинні й незаконні дії вугільного мафіозі, колишнього очільника Черкащини та співвласника мисливських угідь Януковича в Сухолуччі?!

Як розповідають, Сергій Борисович ОСОБИСТО ознайомився з документами про його ПОВНУ ЧЕСНІСТЬ І НЕПІДСУДНІСТЬ на території України та почаркував зі своїми колегами по колишній владі області. Розповів, що втомився відпочивати і літати між своїми "чесно" заробленими віллами і будинками в Іспанії, Криму та під Москвою. Хочеться йому вже й до влади повернутися!

Нагадаю, що за час керівництва Черкащиною Тулуб привіз з собою цілий десант донецьких та обклав "податками" і мертвих і живих і ненарожденних... Один бізнесмен розповідав, що якби нинішні очільники області та місцеві поміщики - вони ж депутати ВР та обласної ради заплатили на підтримку армії скільки вони платили в офіційний і в неофіційних фонди Тулуба, то українські військові були б краще укомплектовані, анїж натовці!

За час "донецької окупації" Черкащини від тиску та погроз передчасно відійшли на той світ кілька відомих керівників господарств. Жорстоке побиття молоді біля ОДА Луганською міліцією, яку викликав наляканий Тулуб, залишилося теж нерозкритим, як і десятки інших злочинів!

От я думаю, що прокурорам, суддям та поліції не зарплати треба збільшувати, їм би СОВІСТІ І ЧЕСТІ ПОБІЛЬШЕ!

А місцева влада що ж робить - запитаєте? НІчого - дивиться на "торгуючий та заробляючий" владний Київ і "потихеньку" земельку скуповує та бюджетні гроші ділить! Навіщо їм бороться з тулубами, бо як ті знову до влади прийдуть треба буде ж знову в їхні фонди гроші здавати та прославляти "'славних синів Черкащини"! – емоційно висловлюється Томенко.

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