Інцидент із матір'ю загиблого бійця АТО розлютив мережу

Про інцидент, який стався на початку серпня, в своєму Facebook повідомила відомий російський журналіст, фотограф і волонтер Вікторія Івлєва.

За її словами, бухгалтер заявила жінці: "На таких, як ви, треба скинути бомбу".

Івлєва повідомила, що сам конфлікт виник через бізнес старшого сина Надії Конюші. Той вирішив поставити на автовокзалі намет з продажу води. Директор підприємства і за сукупністю родич мера Канева запропонував йому платити за оренду в касу одну суму, а готівкою давати іншу. Крім того - купити у нього старе обладнання для намету. Однак хлопець категорично відмовився.

"Тоді Максиму вимкнули воду, а він, так нічого і не зрозумівши, став привозити її з собою... І ось сьогодні виступила бухгалтер з групою підтримки, вигукнувши підлість матері загиблого солдата в обличчя", - написала Івлєва.

Вона додала, що ображена жінка викликала поліцію. Чим закінчилася ця історія, не уточнила.

Пізніше в коментарі "Обозревателю" мати бійця розповіла деталі. Старший син Максим пішов до себе в намет, щоб принести їй пляшку води.

«Його довго не було, а я весь цей час стояла з онуком на руках. Вирішила піти до нього. Заходжу і бачу, що директор автовокзалу притиснув його до стіни, викручує руки і справа ледь не доходить до бійки», — описала ситуацію жінка.

За словами матері загиблого бійця, до конфлікту підключилася головний бухгалтер і жінка, яка теж там працює.

«Вона весь час кричала: «Л * х!». Я кажу:» Як ви можете таке говорити і робити?». А вона відповідає: «Це ви прокляті! Ви заслужили, щоб ваші діти гинули». Я не знаю як її звати, але вона працює на цьому автовокзалі», — описапа ситуацію жінка.

Надія Конюша пояснила, що не змогла змовчати. «Я говорю:» Як це? Ми виховали наших дітей, щоб вони служили і захищали Україну. У тому числі і вас, щоб ви потім пили з нас кров?». А вона каже: «Це ваш син Максим? Я шкодую, що він ще живий «, — розповіла вона.

Після цього директор автововокзала на ім’я Богдан почав кричати: «Це ви вбили наших людей», що викликало у матері загиблого воїна законне обурення.

«Я говорю: «Мій син загинув за Україну два тижні тому. І ви нам таке говорите? Так ви значить сєпар!».

Після цього Конюша викликала поліцейських, які взяли у неї заяву, але при цьому закликали обидві сторони знайти спільну мову.

«Найцікавіше, що сьогодні цей Богдан подзвонив і просив вибачення. Попросив сина і чоловіка приїхати, щоб вирішити всі полюбовно. Але сина поки немає, тому ми нікуди не поїхали. Хіба матері заслужили, щоб їх так принижували?!», — закінчила розповідь жінка.

Інцидент викликав бурхливу реакцію в українському сегменті Facebook. За добу пост журналістки лайкнули понад 700 осіб, близько 1000 його поширили.

Користувачі мережі закликали звільнити бухгалтера, а також надати широкого розголосу події.

Запропонували і більш радикальне рішення. "Жителі Канева, чому сидимо? Чому мовчимо і терпимо? Мер - посада же виборна. Чи ні?" - написала Ольга Гончарук.

Як повідомляв "Обозреватель", 24-річний доброволець "Айдара" Руслан Конюша загинув 20 липня, підірвавшись на міні.

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