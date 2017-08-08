На Черкащині за спробу надати працівнику поліції хабар у розмірі 2 тис. дол. США затримано киянина

У суботу, 05.08.2017, завдяки злагодженій роботі Уманської місцевої прокуратури, працівників Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчих Уманського відділу поліції викрито 27-річного чоловіка, який намагався надати службовій особі відділення поліції неправомірну вигоду в сумі 2 тис. доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності особи.





Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час спроби надання ним грошових коштів, які в ході обшуку вилучено правоохоронцями.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

У понеділок, 07.08.2017, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, наразі вживаються заходи щодо обрання йому запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої, інформує прес-служба прокуратури області

реклама