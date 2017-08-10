Жителів області закликають поквапитись з подачею заяв на одержання невикористаних сум субсидій

Про процес монетизації субсидій йшлося на колегії Департаменту, що відбулась сьогодні. Тут підсумовували роботу за перше півріччя цього року – за участю першого заступника голови ОДА Віталія Коваля, директора Департаменту соціального захисту населення ОДА Руслана Чикала, заступника голови обласної ради Вадима Гайовича, фахівців міських та районних управлінь соціального захисту, терцентрів, соціальних служб та ін.

Як відомо, Урядом передбачено монетизацію невикористаних сум субсидії з газо- та електропостачання для індивідуального опалення в обсягах, що не перевищують вартості 100 куб. м природного газу або вартості 150 кВт•г електричної енергії. Ці кошти перераховуватимуться на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватимуться через поштові відділення.

Заступник Директора Департаменту Олег Шимчук під час колегії повідомив, що сума невикористаних коштів субсидії, які підлягають поверненню до бюджету, становить 482,8 млн грн, а частина суми, яка підлягає монетизації та виплаті одержувачам субсидій, – майже 84 млн грн.

Водночас перший заступник голови ОДА Віталій Коваль закликав працівників районних та міських управлінь соціального захисту пришвидшити роботу з перепризначення субсидій на місцях. Зокрема, відстають Смілянський, Черкаський, Чорнобаївський райони, місто Сміла, де низький відсоток призначень. На сьогодні в цілому кількість призначених сягає майже 76 %. Зауважимо, в області 179,7 тис. домогосподарств отримують субсидії, а перепризначення на новий термін потребують близько 283 тис. сімей.

Про це інформують у прес-службі Черкаської ОДА.

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