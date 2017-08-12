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Мор риби біля Умані загрожує екологічною катастрофою (відео)

12 серпня 2017, 13:06 Новини Черкас та Черкаської області
Під берегом плавають мертві короби, товстолобики та карасі. Від різкого нестерпного смороду паморочиться в голові, інформують в "Надзвичайних новинах"

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Місцеві підозрюють, що риба гине від спеки, але головна проблема-ніхто не займається її утилізацією.

Представники служб збирають мертву рибу у мішки і цинічно викидають, навіть не прикопуючи.

Голова сільради жахливу проблему бачив, але замість того, щоб вирішити проблему- поїхав відпочивати на море.

Поліцейські на виклик приїхали, звернення зафіксували, але це не їх компетенція.

Селяни рахують кожну годину.

Якщо найближчим часом рибу не утилізують, вона потрапить у місцеву річку, а ділі у Південний Буг, що може обернутися екологічним лихом для всієї країни

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