Мор риби біля Умані загрожує екологічною катастрофою (відео)

Місцеві підозрюють, що риба гине від спеки, але головна проблема-ніхто не займається її утилізацією.

Представники служб збирають мертву рибу у мішки і цинічно викидають, навіть не прикопуючи.

Голова сільради жахливу проблему бачив, але замість того, щоб вирішити проблему- поїхав відпочивати на море.

Поліцейські на виклик приїхали, звернення зафіксували, але це не їх компетенція.

Селяни рахують кожну годину.

Якщо найближчим часом рибу не утилізують, вона потрапить у місцеву річку, а ділі у Південний Буг, що може обернутися екологічним лихом для всієї країни

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