ФК «Черкаський Дніпро» та «Ультрас Черкаси» обмінялися наступними вимогами

Футбольний клуб «Черкаський Дніпро» висунув ряд вимог черкаським ультра сам, не погоджуючись з їх позицією і поведінкою.







Детальніше свою позицію керівництво клубу виклало у відкритому зверненні:

Обурився такі заяві депутат Черкаської міськради Максим Шило:

«Дана заява ФК Черкаський Дніпро надзвичайно мене обурила. Вважаю, що така риторика в сторону Ультрас Черкаси / Ultras Cherkasy є неприпустимою, адже саме ці хлопці виборювали, виборюють та виборюватимуть традиційну назву, кольори та емблему клубу. Проведення матчу футбольного клубу "Черкаський Дніпро" в ігровій формі іншої команди є плювком в обличчя фанатів Черкаського "Дніпра".

Закликаю керівництво клубу виконати такі вимоги Ультрас Черкаси / Ultras Cherkasy :

1. Форма і емблема має містити лише традиційні кольори.

2. Має зберігатись історична назва клубу – "Дніпро".

3. Місцем проведення домашніх матчів має бути основна футбольна арена міста Черкаси.

4. В складі команди мають переважати місцеві гравці.

5. Не має бути втрачено історичну футбольну хронологію з 1955 року.

В іншому разі, як депутат міської ради, пропонуватиму колегам по міській раді переглянути співпрацю із клубом», – зазначив депутат.

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