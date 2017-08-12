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ФК «Черкаський Дніпро» та «Ультрас Черкаси» обмінялися наступними вимогами

12 серпня 2017, 13:34 Новини Черкас та Черкаської області

Футбольний клуб «Черкаський Дніпро» висунув ряд вимог черкаським ультра сам, не погоджуючись з їх позицією і поведінкою.

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Детальніше свою позицію керівництво клубу виклало у відкритому зверненні:

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Обурився такі заяві депутат Черкаської міськради Максим Шило:

«Дана заява ФК Черкаський Дніпро надзвичайно мене обурила. Вважаю, що така риторика в сторону Ультрас Черкаси / Ultras Cherkasy є неприпустимою, адже саме ці хлопці виборювали, виборюють та виборюватимуть традиційну назву, кольори та емблему клубу. Проведення матчу футбольного клубу "Черкаський Дніпро" в ігровій формі іншої команди є плювком в обличчя фанатів Черкаського "Дніпра".

Закликаю керівництво клубу виконати такі вимоги Ультрас Черкаси / Ultras Cherkasy :

1. Форма і емблема має містити лише традиційні кольори.
2. Має зберігатись історична назва клубу – "Дніпро".
3. Місцем проведення домашніх матчів має бути основна футбольна арена міста Черкаси.
4. В складі команди мають переважати місцеві гравці.
5. Не має бути втрачено історичну футбольну хронологію з 1955 року.

В іншому разі, як депутат міської ради, пропонуватиму колегам по міській раді переглянути співпрацю із клубом», – зазначив депутат.

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