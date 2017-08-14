Заступник голови райради влаштував одиночний пікет

Депутат Лисянської районної ради від Радикальної партії та заступник голови райради Олександр Галушка, кілька годин простояв під стінами районного суду, влаштувавши одиночний пікет.



Про це повідомляють «Вісті Черкащини».

- Метою цієї акції є захист прав громадян України, які постійно порушуються, - пояснив він.- Правоохоронні органи не виконують покладених на них обов’язків, і я сам є жертвою цієї недолугої системи.

Олександр Галушка підтвердив свої слова копією листа, відправленого на адресу глави Адміністрації Президента України з підписами жителів Вотилівки Василя Солов’я і Василя Мовчана, у якому вони звинувачують посадовця у незаконному користуванні посадовцем землею і ставком, меркантильності при виконанні службових обов’язків, інших огріхах. Все це він називає наклепом і зведенням рахунків.

При особистій зустрічі, за словами Галушки, обидва чоловіки заперечили, що вони підписували будь-які документи. Отже, переконаний він, лист «організовано» недоброзичливцями, і в нього є підозра, що до цього причетні «друзі» з райдержадміністрації. У будь-якому випадку, обіцяє депутат, це не остання акція протесту, і відступати він не збирається.

реклама