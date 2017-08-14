У ОДА вирішували, як же розчистити черкаські водні об’єкти

Причинами сьогоднішнього забруднення річок на Черкащині є скидання неочищених та малоочищених стічних вод, низька продуктивність очисних споруд, незбалансована система господарювання та надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин, недотримання режиму господарської діяльності прибережної зони. При тому, що на цей рік за обласною програмою охорони навколишнього середовища на вирішення питання передбачено 62 мільйони гривень.





Про це на вранішній нараді в ОДА повідомив перший заступник губернатора Віталій Коваль.

– Актуальне питання й тому, що по області у водоймах зараз масово гине риба. Факти були на Чорнобаївщині, в Уманському районі… – нагадав Віталій Коваль.

Начальник обласної екоінспекції Сергій Поліщук наголосив, що фахівці інспекції виїздили на виклики громадян і зафіксували три факти замору риби у районах, що вже були названими – Уманському і Чорнобаївському, а також Городищенському.

Заступник начальника управління водних ресурсів Сергій Журавель наголосив, що проблема з водними об’єктами області спостерігається насамперед у липні-вересні, коли рівень води низький, а температура висока. Найбільш гостро ситуація помітна на річках Золотоношка, Суха Згар, Тясмин та Рось. Доповідач також наголосив на таких проблемах, як відсутність прибережно-захисної смуги на річках та водоймах, а також недостатнє надходження коштів за оренду водних об’єктів області та відсутність власника значної частини гідротехнічних споруд.

– Ще у 2015 році обласна рада прийняла рішення, яким передбачалося здійснити інвентаризацію гідротехнічних споруд органами місцевого самоврядування та розпочати процедуру передачі таких об’єктів в комунальну власність. Балансоутримувачів частини споруд вже визначено, – зазначив Журавель, зазначивши, що поряд з тим деякі сільради не хочуть брати на баланс об’єкти мережі, тож вони заростають, через що утворюються непридатні землі.

Голова Федерації профспілок області Петро Шевченко, вислухавши доповідачів, чітко запитав, хто є найбільшим споживачем води та хто ж має контролювати гідрологічну ситуацію в області?

Журавель повідомив, що найбільшими споживачами є комунальні та сільськогосподарстві підприємства.

– Що стосується водності,то з кожним роком вона стає все гірше… – досить туманно відповів чиновник.

На допомогу прийшов Поліщук, який зазначив, що інспекцією було здійснено 29 перевірок органів місцевого самоврядування (селищні і сільські ради) і дві перевірки міських рад (Черкаська і Смілянська).

– Ми зобов’язали їх приписами встановити, згідно закону, прибережно-захисні смуги, – зазначив Поліщук.

Він також, пославшись на науковців, порадив розчищати джерела, збільшувати проточність в області. Крім того, інспекція звернулася до НАН України, щоб отримати наукове обґрунтування, що робити з покращенням водних об’єктів.

На завершення Віталій Коваль дав доручення керівникам районів, щоб ті подали в ОДА пропозиції-проекти щодо того, як поліпшити стан великих та малих річок області, щоб на 2018 рік запланувати комплексу розчистку водойм.

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