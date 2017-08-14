У ОДА вирішували, як же розчистити черкаські водні об’єкти

Про це на вранішній нараді в ОДА повідомив перший заступник губернатора Віталій Коваль.
– Актуальне питання й тому, що по області у водоймах зараз масово гине риба. Факти були на Чорнобаївщині, в Уманському районі… – нагадав Віталій Коваль.
Начальник обласної екоінспекції Сергій Поліщук наголосив, що фахівці інспекції виїздили на виклики громадян і зафіксували три факти замору риби у районах, що вже були названими – Уманському і Чорнобаївському, а також Городищенському.
Заступник начальника управління водних ресурсів Сергій Журавель наголосив, що проблема з водними об’єктами області спостерігається насамперед у липні-вересні, коли рівень води низький, а температура висока. Найбільш гостро ситуація помітна на річках Золотоношка, Суха Згар, Тясмин та Рось. Доповідач також наголосив на таких проблемах, як відсутність прибережно-захисної смуги на річках та водоймах, а також недостатнє надходження коштів за оренду водних об’єктів області та відсутність власника значної частини гідротехнічних споруд.
– Ще у 2015 році обласна рада прийняла рішення, яким передбачалося здійснити інвентаризацію гідротехнічних споруд органами місцевого самоврядування та розпочати процедуру передачі таких об’єктів в комунальну власність. Балансоутримувачів частини споруд вже визначено, – зазначив Журавель, зазначивши, що поряд з тим деякі сільради не хочуть брати на баланс об’єкти мережі, тож вони заростають, через що утворюються непридатні землі.
Голова Федерації профспілок області Петро Шевченко, вислухавши доповідачів, чітко запитав, хто є найбільшим споживачем води та хто ж має контролювати гідрологічну ситуацію в області?
Журавель повідомив, що найбільшими споживачами є комунальні та сільськогосподарстві підприємства.
– Що стосується водності,то з кожним роком вона стає все гірше… – досить туманно відповів чиновник.
На допомогу прийшов Поліщук, який зазначив, що інспекцією було здійснено 29 перевірок органів місцевого самоврядування (селищні і сільські ради) і дві перевірки міських рад (Черкаська і Смілянська).
– Ми зобов’язали їх приписами встановити, згідно закону, прибережно-захисні смуги, – зазначив Поліщук.
Він також, пославшись на науковців, порадив розчищати джерела, збільшувати проточність в області. Крім того, інспекція звернулася до НАН України, щоб отримати наукове обґрунтування, що робити з покращенням водних об’єктів.
На завершення Віталій Коваль дав доручення керівникам районів, щоб ті подали в ОДА пропозиції-проекти щодо того, як поліпшити стан великих та малих річок області, щоб на 2018 рік запланувати комплексу розчистку водойм.
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