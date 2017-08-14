Потенційним рейдерам раджу подумати двічі, а краще – тричі, - Овчаренко

В період жнив на Черкащині активізувались спроби незаконного заволодіння врожаєм. Про це під час першого засідання новоствореного оперативного штабу з питань рейдерства повідомила заступник начальника управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції Нонна Корж.

Так, на першому засіданні погодили склад комісії з питань розгляду скарг щодо дій чи бездіяльності державних реєстраторів.

Зокрема Нонна Корж розповіла про повноваження новоствореної комісії.

- Зараз ми стикаємось із ситуацією, коли дехто не знає про свої права. Ми тричі на тиждень будемо виїжджати в райони, інформувати землевласників та орендарів, про те, як потрібно діяти у певних ситуаціях. Графіки виїздів знаходяться на сайті Головного управління юстиції.

За словами Нонни Корж, із новою комісією землевласникам буде зручніше оскаржувати дії державних реєстраторів, якщо вони вважають їх незаконними.

- Люди можуть звертатись до нас зі скаргою, щодо скасування реєстрації. Скарга розглядається протягом 30 днів. Надсилати скаргу можна протягом 60 днів з моменту реєстрації, або з того моменту, коли людина дізналась про рішення реєстратора. Якщо реєстрація незаконна, то комісія може скасувати реєстрацію без судових розглядів, - наголосила Нонна Корж.

Вона також додала, що у випадку, коли право власності надано на підставі рішення суду, то такі скарги комісія не розглядає.

У разі, якщо дії реєстратора визнані неправомірними, то комісія може заблокувати доступ цього реєстратора до реєстру.

Упевнений у майбутній ефективності новоствореної комісії і заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко.

Він наголосив, що не радить рейдерам чинити правопорушення.

- Потенційним рейдерам хочу порадити спочатку почитати кримінальні статті. Робоча група працюватиме за підтримки управління національної поліції, а тому нехай подумають двічі, а краще – тричі, - заявив Овчаренко.

Начальник Головного управління національної поліції Черкаської області Валерій Лютий у свою чергу розповів, що ситуація в області під контролем.

- Існує єдина позиція національної поліції в цьому питанні: хто засіяв – той і збирає урожай. Є три випадки: перший, коли людина засіяла ділянку землі, якою вона законно розпоряджається. Другий, коли на момент посівної ділянка знаходиться у власності того, хто її обробляє, а на момент збору урожаю термін договору закінчується. І третій випадок, коли людина незаконно захопила земельну ділянку і засіяла її. В усіх випадках власник повинен зібрати свій урожай, однак в останньому людина понесе відповідальність згідно діючого законодавства, - наголосив Лютий.

Він також додав, що нині в області створені групи, які моментально реагують на заяви про рейдерство землі.

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