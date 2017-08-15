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Бондаренко розповів, «куди ми повернулися»

15 серпня 2017, 08:06 Новини Черкас та Черкаської області

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на своїй прес-конференцію вкотре висловився про тему скандальної забудови на Митниці. Він розповів, навівши документи, про те, що чекає на місто після скасування депутатами міськради нового генерального плану.

Старий детальний план, актуальний нині

Новий детальний план, скасований депутатами

- Я можу розповісти куди ми тепер повернулись, - сказав Бондаренко. – Є порівняльна таблиця про те, що передбачав старий і новий генеральний плани. Якщо за старим генпланом було 69 житлових секцій, то за новим – 48. Якщо площа житлової забудови за старим генпланом складала 27, 6 га, то за новим – 8,7 га.

Порівняльна таблиця

Також, за словами мера, нині може кожен підприємець подати заявку на отримання містобудівних умов на Митниці.

- Сьогодні на 27,6 га підприємці відповідно до закону мають право подати на містобудівні умови, і якщо директор департаменту не надасть відповідь протягом 10-денного терміну, то вимушений буде сплатити штраф – 8 тис. 500 грн, - розповів Бонадренко.

Нагадаємо, на минулій сесії міськради депутати зі скандалом скасували новий генеральний план.

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Коментарі  

 
+2 #6 стабилизец 15.08.2017 10:04
толя-будка согласно служебных полномочий лицо нейтральное и независимое, и с чегой та он вдрух так перевозбудился :lol:
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+3 #5 генплан №10000000000 15.08.2017 09:49
БАВ, розберись, поки не пізно, з своїми архітектурними ідеологами, бо буде ,як з СО2.
Це ті самі чиновники, які в футболках з телеекрану впарювали ,що забудова скверу драмтеатру, скверу на Митниці (Припортова-Гагаріна), Сосновки , набережної - це новий Чикаго на Дніпрі з вавілонськими садами на дахах.
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+3 #4 Лего 15.08.2017 09:37
мер хотів вкрасти берег у містян? За Одарича вкрали найкращий шматок у долині троянд. І досі забор стоїть. Цей теж хотів украсти
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+6 #3 психология лжи и обмана 15.08.2017 09:28
И еще раз с вопросом о набережной: почему депутаты ЧМР не доносят правду о том, что мы, ЧЕРКАЩАНЕ, остаемся без Днепра НАВСЕГДА?
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+3 #2 психология лжи и обмана 15.08.2017 08:59
Меру выдали негативную обратную связь, а он никак не может понять почему. Дословный перевод: чтобы навсегда оставить 400 тысячный город без свободного доступа до Днепра нужно провести полноценный референдум, а "не громадські слухання під кришою Кулика".
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+5 #1 Рудий 15.08.2017 08:19
Що ж ви, собаки жіночого роду, робите?...
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