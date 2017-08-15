Бондаренко розповів, «куди ми повернулися»

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на своїй прес-конференцію вкотре висловився про тему скандальної забудови на Митниці. Він розповів, навівши документи, про те, що чекає на місто після скасування депутатами міськради нового генерального плану.

- Я можу розповісти куди ми тепер повернулись, - сказав Бондаренко. – Є порівняльна таблиця про те, що передбачав старий і новий генеральний плани. Якщо за старим генпланом було 69 житлових секцій, то за новим – 48. Якщо площа житлової забудови за старим генпланом складала 27, 6 га, то за новим – 8,7 га.

Також, за словами мера, нині може кожен підприємець подати заявку на отримання містобудівних умов на Митниці.

- Сьогодні на 27,6 га підприємці відповідно до закону мають право подати на містобудівні умови, і якщо директор департаменту не надасть відповідь протягом 10-денного терміну, то вимушений буде сплатити штраф – 8 тис. 500 грн, - розповів Бонадренко.

Нагадаємо, на минулій сесії міськради депутати зі скандалом скасували новий генеральний план.

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