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Міністерство переклало відповідальність по маєтку Енгельгарда на обласну владу

16 серпня 2017, 14:38 Новини Черкас та Черкаської області
Будинок Енгельгарда, що розташований на Звенигородщині й реконструкція якого так і не завершена, є пам’яткою історії місцевого значення. Він розташований на території заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» та перебуває на балансі відділу освіти Звенигородської РДА.

Фото antikor.com.ua

Про це «Прочерку» повідомили в Міністерстві культури, реагуючи на запит, хто відповідальний за ремонтно-реставраційні роботи будинку Енгельгарда.

«Відповідно до п.13 ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» питання надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення… відноситься до повноважень органів охорони культурної спадщини обласних адміністрацій»,- інформують в Міністерстві.

Також у Києві повідомили: їм відомо про те, що роботи по маєтку були виконані не в повному об’ємі та потребують завершення, однак знову ж зауважили, що замовником, розпорядником та одержувачем коштів на проведення робіт визначено головне управління капітального будівництва Черкаської ОДА.

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