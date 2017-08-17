Депутат розповів про оскаржені рішення міськради

Директор департаменту юридичного забезпечення подав доповідну записку на ім’я міського голови Анатолія Бондаренка про те, що є підстава для розпуску Черкаської міської ради за порушення законодавства. Зокрема, причиною є 22 програні справи щодо рішень міськради. Депутат міськради від ВО «Свобода» Ярослав Нищик детально розповів про ці рішення під час сьогоднішньої прес-конференції.

- Я так розумію, мало хто заглублювався у суть тих рішень, які були скасовані в судовому порядку. Із цих 22 питань, 21 земельне питання та одне галузеве. Земельні питання – це питання людей, які є фізичними особами-підприємцями. Є МАФи, розливайки, які зареєстровані як об’єкти нерухомості капітального будівництва із площею до 30 кв.м. Було близько 7 рішень про встановлення МАФів. Тобто, якщо виконком погоджував встановлення таких МАФів, то депутати Черкаської міської ради мали волю не погоджувати укладення договорів оренди на ці земельні ділянки, щоб у місті не працювали ці розливайки. Також у нас є випадки програних судів щодо рішень міськради про відмову у наданні земельних ділянок для розміщення барів. Зокрема, це споруда за адресою 30 років Перемоги, 4, де депутат цього округу Володимир Гриценко зустрівся з виборцями, і люди кажуть, що не хочуть, щоб той бар там розташовувався. Та ж сама ситуація по вулиці Сумгаїтській. Фактично всі ці рішення, які скасовані у судовому порядку і програні юристами міськради, ішли тільки на те, щоб не допустити насичення міста черговими малими архітектурними формами – наливайками, кіосками і так далі, - розповів Нищик.

За його словами, ще 5 питань стосуються виділення земельних ділянок учасникам бойових дій, які є колишніми військовими високопосадовцями.

- Ми неодноразово наголошували, що високопосадовці поліції, прокуратури чи СБУ у званнях майора, підполковника чи полковника не будуть отримувати земельні ділянки до того часу, поки не почнуть ці ділянки отримувати сержанти і лейтенанти, які були в зоні і яким представники департаменту архітектури не знають як допомогти, а полковникам, підполковникам та майорам допомагають, - зазначив Ярослав Нищик.

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