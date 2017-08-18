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Ультрас не порозумілись із керівництвом «Черкаського Дніпра» через логотипи

18 серпня 2017, 18:36 Новини Черкас та Черкаської області
Черкаські ультрас пішли на компроміс керівництву «Черкаського Дніпра» та самотужки виготовили виїзну форму команді.

Нагадаємо, черкаські ультрас не раз висловлювались щодо того, що команда має грати у традиційній формі, а не у формі Білозірської команди. Під час одного з домашніх матчів фани вдались навіть до радикальних дій, намагаючись зірвати матч.

Після інциденту представники ультрас домовились із керівництвом клубу, що виготовлять комплекти виїзної форми, натомість клуб має виготовити домашню форму.

Під час сьогоднішньої прес-конференції фани презентували виготовлену форму. Та як зазначив екс-президент клубу Володимир Лашкул, грати у цій формі команда не зможе, адже там розміщений логотип, який є незапатентованим.

Емблема

Актуальний логотип

- Є регламент федерації футболу України. Ми не можемо використовувати цей логотип, бо він не запатентований, - наголосив Лашкул.

Натомість представники ультрас зазначили, що клуб і до цього порушував регламент, випускаючи гравців у формі іншої команди.

Фани також зазначили, що хотіли розмістити ще й логотип організації «Азов», яка долучилась до виготовлення форми.

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Коментарі  

 
0 #1 Щука 19.08.2017 12:42
Цікава емблема на формі. Триколор і зірочки!
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