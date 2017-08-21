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Навчальний заклад у Черкасах використовують не за призначенням, - прокуратура

21 серпня 2017, 08:01 Новини Черкас та Черкаської області
Органами прокуратури області встановлено факт використання не за цільовим призначенням на умовах оренди частини приміщення позашкільного навчального закладу в м. Черкаси, що належить до міської комунальної власності, в якому розміщено магазин непродовольчих товарів.

Враховуючи, що відповідний договір оренди та існуючі на його підставі правовідносини суперечать вимогам ч. 5 ст. 63 Закону України «Про освіту», прокуратурою подано позовну заяву до суду про визнання його недійсним, а також про зобов’язання повернути приміщення закладу освіти.

Незважаючи на обґрунтованість позовних вимог прокурора, рішенням господарського суду Черкаської області у задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено.

Однак, обравши принципову позицію щодо недопущення порушення належного функціонування закладу освіти, прокуратурою Черкаської області зазначене судове рішення оскаржено в апеляційному порядку.

Про це інформує прес-служба прокуратури Черкаської області.

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